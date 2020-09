29 sep 2020

Hace unos meses, Rosalía se convertía en la imagen de Viva Glam, el último lanzamiento de M·A·C. Una barra de labios en un potente rojo que la cantante ha defendido con su estilo demostrando que sienta de maravilla ya que podría colarse en nuestra lista de labiales rojos perfectos. A pesar de que hace unos días descubríamos el que sienta bien a hijas, madres y abuelas (como demuestran la familia de Reese Witherspoon), este nuevo que ha lucido Rosalía es tan favorecedor que ha enamorado hasta la mismísima Kim Kardashian.

La cantante ha demostrado en más de una ocasión que tiene gran amistad con las mujeres de la familia Kardashian y por ello no dudan en apoyarse entre ellas a través de las redes sociales. Kim ha sido una de las que no ha dudado en dar voz al lanzamiento de M·A·C del que la artista española es imagen. Un pintalabios de edición limitada, en un color rojo intenso y en acabo mate que ha gustado tanto a la influencer que no ha dudado en enseñar a través de su perfil.

La it girl no ha dudado en dar voz a la campaña solidaria que cada año realiza M·A·C y que esta vez lleva el nombre y la imagen de Rosalía. Y es que el importe integro de los 20 euros que cuesta la icónica barra de labios irá destinado a a organizaciones locales que ayudan a las comunidades más vulnerables así como a luchar por la igualdad. Desde 1994, M·A·C VIVA GLAM ha recaudado más de 500 millones de dólares a nivel global que irán aumentando con el éxito del labial de Rosalía.