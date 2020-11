11 nov 2020

Las pecas (falsas) llevan triunfando unas temporadas sobre las pasarelas y a pie de calle, pero este verano volvieron a tener su auge. En la Semana Semana de la Moda de Nueva York, celebrada en septiembre, la maquilladora Erin Parsons también apostó por ellas para el desfile de Jason Wu y ahora es TikTok la plataforma que las vuelve a nombrar como el maquillaje imprescindible del otoño y en la que proponen una nueva forma de conseguirlas: con henna.

En la red social podemos encontrar innumerables tutoriales en los que sus protagonistas aplican la henna directamente sobre sus rostros, la dejan actuar incluso hasta 24 horas y después la retiran. ¿El resultado? En los videos parece que las pecas son perfectas, pero en la vida real hay que tener cuidado con los productos que se usan… El problema es que no se puede utilizar cualquier tipo de henna, ya que la del cabello no es la misma que la que usan los expertos para realizar dibujos semipermanentes y, aunque seas capaz de conseguir la pasta que se suele aplicar en las manos y pies, no es tan fácil saber cómo reaccionará tu piel a ella.

Si has decidido apostar por ella sí o sí, te aconsejamos que antes de ponértela en la cara hagas una prueba en el antebrazo. Así no solo verás si tu piel es intolerante a algunos de sus componentes, sino que también comprobarás cómo reacciona a ella, que no es más que comprobar de qué color se quedan las pecas sobre tu dermis, y también verás cuanto tiempo tardan en irse y de qué manera se van borrando con el paso de los días.

Sin embargo, nosotras te proponemos una opción más segura y menos engorrosa que hemos visto en el Instagram de Patricia Agüero. Ella consigue unas pecas de aspecto muy natural con ayuda de Tattoo Brow de Maybelline NY, en dos tonos distintos: Light Brown, que lo usa para hacer las pecas más sutiles y dispersas y Medium Brown, con el que consigue mas intensidad en la zona de la nariz, que es donde las pecas suelen ser más oscuras y numerosas.

Basta con aplicar el producto en las zonas que más te apetezca, siempre sobre la piel limpia, dejarlo actuar 20 minutos, y ¡voilà| El resultado te durará un día y, si ves que te gusta cómo te queda, puedes repetir la acción, pero dejando que el cosmético actúe durante 2 horas y así lucirás unas pecas irresistible durante tres días.