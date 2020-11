24 nov 2020

Compartir en google plus

Sonreír con nuestra mirada es el objetivo desde que el uso de mascarillas es obligatorio. Dese hace unos meses nuestros ojos son la nueva sonrisa y por eso debemos proporcionarles más mimos y cuidados específicos para que estén frescos y despiertos, sin bolsas ni ojeras. Además, el maquillaje es nuestro aliado para añadirles un toque de dramatismo, hacer que parezcan más grandes y conseguir que nuestra mirada sea impactante.

El eyeliner es tu gran aliado no solo para dirigir la atención a tu mirada, sino que “también te ayuda a amplificar el ojo y a elevarlo”, asegura la maquilladora Sonia Marina. Tan solo tienes que “trazar una línea fina a ras de pestaña y cuando falten tres o cuatro pestañas para llegar al final, eleva ligeramente la línea”, explica. Pero, ¿qué pasa si no tienes espacio en el párpado móvil porque tienes el llamado ojo encapotado? La experta comparte este truco: “Para no hacer pesado el ojo introduce el eyeliner dentro de la línea de agua superior de la mitad del ojo hacia el lagrimal, en vez de por encima de la pestaña”. Si añades un lápiz color carne para la línea de agua, abrirá aún más tu mirada y le aporta más luminosidad.

Climax Extreme Mascara de Nars (25 €). Eyeliner Black Stroke de Sonia Marina (25 €). “Un” Cover-Up de RMS Beauty (39 €, en Spehora). pinit

Si eres más de sombras, también es importante que las apliques de la manera correcta o puedes conseguir el efecto contrario. Si haces la conocida banana en el párpado fijo, dejando el parpado móvil con un tono claro, conseguirás tu cometido. Además, “es importante que utilices tres tonos: el oscuro aplicado en forma de C, desde donde termina el ojo hacia la cuenda, para enmarcar el ojo; el tono medio en el centro del párpado móvil, y el más claro en la zona del lagrimal”, recomienda.

Y unos toques de iluminador en las zonas adecuadas son cruciales para aportar un extra de luz y amplificar la mirada. “Úsalo en el lagrimal e incluso en todo el parpado móvil, pero sin excederte en este espacio”, advierte.

Remata tu maquillaje con unas pestañas impactantes. Comienza usando un rizador, que es el mejor modo de empezar a agrandar el ojo y que se vea más despierto. Después le llega el turno a la máscara, que “se aplica en movimientos de zigzag, de dentro hacia fuera como si peinaras la pestaña. Y ten en cuenta que para abrir el ojo las pestañas centrales tienen que estar hacia arriba. Y recuerda aplicar también un poco de producto en las pestañas inferiores”, explica Marina.

Por último, no te olvides de las cejas, ya que un diseño adecuado no solo abre la mirada, sino que también agranda el ojo. Si prefieres no maquillarlas, bastará con que las peines y apliques de gel fijador.