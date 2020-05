13 may 2020

La dichosa nueva normalidad sigue generando controversia y millones de búsquedas en Google. Nuestros hábitos están adaptándose lentamente a este fenómeno que está dando la vuelta al mundo y que está cambiando nuestra forma de maquillarnos. Ahora, la mirada se ha convertido en el centro de atención de un maquillaje con mascarilla, los labios se han quedado en un segundo plano y la piel pide fórmulas ligeras que corrijan imperfecciones pero que no manchen. Sin olvidar la que la iluminación sigue jugando un papel importantísimo a la hora de conseguir ese efecto buena cara tan deseado.

La tendencia maskie hará que el interés por el maquillaje de ojos se recupere con técnicas y productos que algunas dejaron por imposible: eyeliner, sombras, lápiz de cejas...

Desde Maybelline aconsejan utilizar básicos fáciles como un delineador en versión bolígrafo con una punta de pincel muy fina para una precisión insuperable, una máscara de pestañas efecto lifting, una sombra de ojos a todo color, una base de maquillaje de larga duración a prueba de roces y un corrector que se encargue de las ojeras para despertar e iluminar la mirada.

1. Eyeliner Hypereasy: 7,99 €. 2. Máscara de pestañas Falsies Lash Lift: 10,99 €. 3. Sombra Color Tattoo 24 hr: 6,99 €. 4. El Borrador Corrector: 9,99 €. 5. Base de maquillaje Superstay 24 h.: 12,99 €. Todo de Maybelline. pinit

Para David Deibis, maquillador profesional de firmas como Perricone MD y RevitaLash Cosmetics, recomienda acudir al clásico cat eye que hará "sonreír a nuestra mirada", a texturas que no manchen las mascarillas "con productos en crema que tengan gran capacidad de penetración en la piel" como cremas con color y a un toque de highlighter sobre el hueso del pómulo y el arco de la ceja. "Este toque llenará de luz el rostro y potenciará la mirada. Me encanta el efecto de No Makeup Highlighter de Perricone MD, que ilumina de forma natural con pigmento mineral, vitamina C y extracto de jengibre chino", aseguraba David.

1. RevitaLash Defining Liner: 21€. 2. Perricone MD No Makeup Foundation Serum: 55€. 3. Perricone MD No Makeup Highlighter: 35€. pinit

Desde Dior lo tienen claro: "los ojos son los nuevos labios". Y para resaltar toda su belleza natural, prefieren sacar el máximo partido a las pestañas con una combinación imbatible: una prebase que triplica el volumen de las pestañas gracias al complejo 'Pure White' de la Diorshow Maximizer 3D, "un pigmento blanco cristalino envuelto en una esfera vitrificada que refleja la luz en todas direcciones y multiplica su intensidad". Un aceite-sérum energizante que fortalece las pestañas y mejora sus dimensiones naturales.

1. Prebase Diorshow Maximizer 3D: 37,95 €. En Sephora. 2. Diorshow Pump'n Volume de Dior: 35 € pinit

Tras este paso, la máscara de pestañas cobrará especial vida si la aplicas con los consejos de Junior Cedeño, maquillador internacional de Dior. El makeup artist recomienda levantar la barbilla para poder ver bien las pestañas desde la línea de agua. "Hay mujeres que agachan la cabeza para aplicar la máscara, esto hace más probable que nos manchemos", explica Cedeño. Ya en la posición, "aplicamos la máscara en movimientos zigzag, desde la raíz hasta la punta, repitiendo varias veces hasta conseguir el volumen deseado. En casos de ojos caídos, recomiendo maquillar solo las pestañas del extremo exterior para levantar más la mirada", sentencia el experto.