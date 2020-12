9 dic 2020

Tenemos clarísimo que Teresa Bass es una de las influencers que más seguimos para aprender nuevas técnicas y tendencias sobre maquillaje. Ella va un paso por delante. Un ejemplo: el tutorial para maquillar los ojos de dorado que nos ha maravillado, probablemente lo copiaríamos para alguna noche de fiesta. Sin embargo, Teresa Bass lo lleva durante el día, consiguiendo un halo de luz sobre el rostro que ilumina absolutamente un look de lo más otoñal.¿Quién puede hacer este tipo de cosas? Las gurús de la belleza como Teresa. Perovamos a hablar sobre el paso a paso de este tutorial porque nos aclara de la manera más sencilla dudas fundamentales.

Teresa Bass recurre a las sombras doradas incluso para acompañar looks de día. pinit

La primera gran duda de las no expertas en maquillaje de ojos: efectivamente, los acabados espectaculares que luce Teresa Bass no se construyen con un par de sombras, y ya. En el tutorial rápido que ha subido a su perfil de Instagram vemos cómo dispone, primero, una capa de corrector que unifica el color y la textura del párpado. Sin este paso previo, el trabajo posterior no luciría tanto. La siguiente capa funciona como otra base: un pigmento cremoso de color marrón oscuro y con destellos metálicos, delineando las pestañas superiores desde la mitad del ojo hasta el rabillo con la ayuda de una brocha. Su textura lo convierte en un buen fijador.

A continuación, con otro tono de marrón que contraste cubre todo el párpado móvil con la ayuda de la brocha. Es el momento de utilizar un lápiz de ojos también marrón (busca un tono apagado, que tire a gris) para delinear las pestañas inferiores. Los siguientes pasos se ocupan de las capas más visibles: primero, el pigmento cremoso de color dorado que cubre el párpado móvil. Luego, el eyeliner que traza primero con lápiz y luego, con eyeliner. La fijación es máxima: el maquillaje tiene que durar una eternidad. Queda perfecto.