18 dic 2020

Compartir en google plus

Ahora que se acercan las fiestas de navidad seguro que quieres lucir un maquillaje especial –aquí tienes tres opciones navideñas que puedes llevar desde hoy mismo– en los días señalados que, a pesar de las restricciones sanitarias, no está mal ponerles un poquito de magia. Si no quieres comerte mucho la cabeza, puedes convertir a la barra de labios de roja en la protagonista de tu look, ya que es apta tanto para el día como para la noche.

Encontrar el rojo de labios perfecto para el tono de tu piel es una ardua tarea, pero, una vez has dado con él, te acompañará en cualquier momento de tu vida, tanto en el día a día como en los momentos especiales. Eso sí, una vez lo tienes, también es importante que lo sepas combinar con el resto del maquillaje de tu rostro, para que tus labios encajen perfectamente. Un poco de máscara de pestañas es perfecto para compensar la zona superior de la cara y la inferior.

En su canal de Youtube, Lisa Eldrige confiesa muchos trucis de maquillaje para estar perfecta en cualquier momento. pinit

Pero, ¿qué pasa con las mejillas? Es mucho mejor que tenga un toque de rubor que haga que el maquillaje sea más homogéneo. Sin embargo, encontrar el colorete que esté en perfecta sinfonía con el rojo de los labios puede resultar algo complicado. Por ello la maquilladora de famosas, Lisa Eldridge, apuesta por aplicar directamente el labial en las mejillas. Ella recomienda que, tras la primera capa de pintalabios, cojas un poco de pigmento directamente de la boca con la ayuda de una brocha específica para aplicar el colorete (también puedes cogerlo de la barra) y lo apliques en tus mejillas. Después, difumínalo con la herramienta y termina dando pequeños toquecitos con la yema de los dedos para que se haga sinergia con la base.

Otra recomendación de Lisa si quieres un look más luminoso, es que mezcles un poco de labial con tu iluminador líquido favorito en el dorso de su mano y luego lo apliques en tus mejillas. De esta manera te asegurarás de que todos los tonos de tu mejilla casen perfectamente con el rojo de tu boca.