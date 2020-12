14 dic 2020

Después del año tan duro que hemos vivido, todos tenemos ganas de celebrar la magia navideña. Y aunque estas fiestas van a ser las más diferentes de nuestra vida, por qué no intentar disfrutar de ellas (siempre con cabeza, por supuesto) añadiendo un toque especial a nuestra imagen. Te proponemos tres looks de maquillaje perfectos para tus últimas citas del año: más sutil si vas a quedar con tus íntimas para celebrar el amigo invisible, elegante con labios rojos para comer con la familia y festivo para la última noche del año. Aunque, si no puedes esperar a navidad para lucirlos, no pasa nada porque estrenes uno de ellos este finde.

Tonos marrones al más puro estilo años 90

El maquillaje de inspiración noventera es perfecto tanto para el día a día. Pero si también quieres lucirlo en un momento más especial, como una reunión con amigas o una cita familiar, puedes subir su nivel poniendo el foco de atención en tu mirada. “Ilumina el interior del párpado con sombra color champán o dorada y profundiza con una sombra marrón. Después utiliza un lápiz negro alrededor del ojo y sobre la línea de agua para intensificar”, recomienda Gato, maquillador oficial de Maybelline NY. El toque maestro lo pondrán unas pestañas con volumen, que se consiguen con dos capas, bien aplicadas, de máscara.

Clásicos reinventados

Por muchos años que pasen y tendencias nuevas que irrumpan en el las pasarelas, hay estilos que siempre estarán de moda. Los labios rojos son un claro ejemplo, ya que siguen estando presentes en nuestros maquillajes más sensuales incluso a pesar de la mascarilla. ¿La solución para que estén perfectos bajo ella o en tus comidas y cenas navideñas? Utiliza una barra permanente que permanezca inalterable en tu boca, pase lo que pase.

Combínalo con una piel cuidada, libre de imperfecciones e iluminada de manera sutil. Y añádele “un delineado marrón muy suave y difuminado para enmarcar y aportar profundidad a los ojos sin sobrecargarlos”, recomienda el maquillador.

Eyeliner impactante

Los ojos han sido los auténticos protagonistas del rostro durante todo 2020, por lo que no se nos ocurre mejor manera que celebrar Fin de Año con un maquillaje especial para ellos. Un doble delineado es perfecto para darles protagonismo en cualquier noche más especial. “Hazte un delineado bien definido y elevado hacia las cejas en negro con HyperEasy. De este modo conseguirás el ansiado efecto foxy eye, el más buscado del momento”, declara el experto.