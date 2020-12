25 dic 2020

Desde tiempo inmemoriales las pestañas han sido una de mis obsesiones. De mi señora madre también, de ahí creo yo que viene tanta obnubilación por ellas: extra largas, súper tupidas y más negras que el tizón. Incluso hubo una temporada que me deje engatusar por las extensiones en su versión más extravagante, ente mi modelo y las que lució Lady Gaga en la Gala Met había poca, casi ninguna, diferencia. Pero no siempre fue así, antes de rendirme al efecto ruso, hacía de mi misión encontrar las mejores máscaras.

Una vez pasado el trance de la extensión y libre de lo que algunos han llegado a llamar dos abanicos, tengo sin lugar a dudas, la mejor lista de máscaras de pestañas low cost habidas y por haber.

La primera (y mi favorita ahora mismo) es esta de Deluplus, se llama 'Maxi Volumen' y es perfecta si en una máscara buscas dos cosas: pestañas largas y muy negras sin llegar a apelmazarlas. Tiene lo mejor de los dos mundos, pestañas envidiables por menos de cuatro euros.

'Scandal Eyes' de Rimmel London fue otro de mis favoritos durante mucho tiempo. Solamente un contra: no es waterproof por lo que se corre si hace mucha humedad o lo llevas muchas horas. Lo demás, son todo pros: alarga las pestañas, las riza y les da una buena densidad. Puedes retirarla con agua templada, por lo que suma puntos si no eres muy fan de los desmaquillantes de ojos. Cuesta menos de cinco euros en Primor.

'The Colossal Big Shot' de Maybelline New York es otra de esas máscarás low cost que nunca fallan si la tienes en tu tocador. No deja grumos y su maxi cepillo facilita la aplicación. Las alarga pero solo un contra, no las curva. Por lo que es imprescindible utilizar rizador. Cuesta menos de siete euros.

'High Impact Curling' de Clinic no es tan low cost (no llega a los 16 euros) pero es la mejor máscara de pestañas si buscas dos imprescindibles: que no se corra, (de verdad, NO notarás manchurrones nunca, ni siquiera en la zona de la ojera) y que se quite con agua templada en vez de desmaquillante. Riza las pestañas, las alarga y además, no deja ningún grumo. Eso sí, tienes que hacerte con su cepillo curvado y por el camino, dejarás algún manchurrón que otro.

Y por último, pero no por ello menos importante, el primer 'Paradise' de L'Oréal Paris es la mejor prebase de pestañas para darle un boost a tu mirada antes de aplicar tu máscara de forma normal. Un truco: jamás dejes que se seque antes de aplicar la máscara. Y un contra: si no tienes maña, te dejarás huecos blancos, pero todo es aprender. Además, su formulación hidrata las pestañas y favorece su creciemiento. Cuesta menos de 12 euros. ¿Qué más se puede pedir?