29 dic 2020

La preocupación por conseguir unos labios más marcados y con más volumen es una de las más comunes entre las mujeres hoy en día y la Dr. Carla Barber lo sabe: "Es lo que más me piden en consulta, muchas veces nuestros pacientes vienen pidiendo una hidratación y acaban volviendo para conseguir más volumen". Por ello, además de enseñarte los tratamientos estéticos que te puedes hacer, a diario mostramos tips como este de la maquilladora de las famosas para conseguirlo o este que nos descubrió Nieves Álvarez. Sin embargo, Carla ha conseguido el truco definitivo: un labial voluminizador que da grosor al instante.

Carla Barber se ha consolidado como una de las especialistas más prestigiosas de nuestro país en el campo de la medicina estética y se ha convertido en una de las expertas en belleza preferidas de las celebrities. Una reconocida trayectoria que le ha hecho sumergirse en un nuevo proyecto que estamos seguras de que te interesa. Ha lanzado su primera cápsula de maquillaje, junto a la conocida firma You Are The Princess, que cuenta con ocho labiales voluminizadores.

Unos pintalabios compuestos por una fórmula experta aumentan el grosor de los labios de manera inmediata. "Llevamos más de un año desarrollando este producto, capaz de mantener el efecto “Plumping” a largo plazo gracias a la tecnología de liberación de la pimienta entre otros componentes", ha explicado Carla sobre esta colección que abarca una amplia gama de tonalidades: desde el rojo más intenso, hasta un discreto marrón chocolate, pasando por varios tipos de rosas y los siempre favorecedores naranjas. También dispone de una alternativa transparente efecto gloss que satura el color natural de los labios.

Los labiales de Carla Barber y You Are The Princess que se venden en Primor. pinit

Carla ha desafiado el poder de la cirugía y las inyecciones con esta gama de labiales que dan un efecto redensificador y voluminizador gracias a sus ingredientes activos que provocan una inflamación controlada en los labios y una estimulación del riego sanguíneo que genera ese volumen al momento. Y todo por un precio bastante asequible para sus resultados. Por 19,99 euros puedes hidratar, alisar y, sobre todo, dar volumen a tus labios. "Puedes aplicar un poco para dar un tono jugoso y volumen a tus labios o aplicar más cantidad y tener un pigmento más intenso, a mí me encanta la combinación de varios de los colores", reconoce Barber.