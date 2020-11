20 nov 2020

Jennifer Lopez apostó por el color que nunca falla para su última aparición pública en los People's Choice Awards. La artista, que fue premiada en la gala, escogió el rojo como el protagonista de su look, y no solo en el vestido, si no también en el maquillaje. Y aunque no ha usado el labial rojo favorito de Emily in París ni el que llevan las modelos en el bolso para retocarse, sí que ha aplicado un truco para que parezcan más gruesos. Y se parece mucho al que tiene Victoria Beckham.

Mary Phillips, la maquilladora de Jennifer Lopez, compartió en las redes los detalles de cómo había realizado el último maquillaje de la cantante. Y entre los tips de cómo conseguir una peil con efecto glow o los ojos con un diseño rasgado gracias al eyeliner, nos hemos quedado en cómo ha conseguido que sus labios se vean tan perfectos. Y el truco está en usar no uno ni dos, si no tres labiales.

Recurrió a la firma Pat McGrath para conseguir ese efecto de labios perfectos. Primero aplicó el PermaGel Ultra Lip Pencil en el color Blood Lust (29 euros) un lápiz con el que perfiló la forma de los labios aplicándolor por encima de su línea natural. Después rellenó el labio con el pintalabios MatteTrance (40 euros), un modelo ricamente pigmentado que brinda un acabado mate y ofrece una textura cremosa y brillante. Escogió primero el color Elson 2, un rojo fuerte al que dio luminosidad aplicando el color Obssesed! en la zona central del labio.

De esta forma consiguió un efecto de labios gruesos gracias a que combinó diferentes tonos de rojos aplicando de más a menos oscuros y difuminando los colores y degradándolos. ¡Trucazo!