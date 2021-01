20 ene 2021

Parece que las inclemencias metereológicas de este año no solo nos lo están poniendo un pelín difícil a nosotros, sino que nuestra piel también las está sufriendo en primera persona. Si la semana pasada era Filomena la que hacía que tuvieras que prestar más atención a tu rutina de belleza facial para que no estuviera seca, tirante y roja; así como tener especial cuidado para no salir de casa sin protector solar, ahora es la lluvia la que dificulta lucir un maquillaje efecto buena cara sin miedo a que se corra.

Por suerte acaba de llegar al mercado una nueva base de maquillaje que rejuvenece, no se nota y dura perfecta todo el día, ya que resiste al sudor a la lluvia y también a los roces, por lo que no mancha la mascarilla ni la ropa blanca. La fórmula ultraligera de SuperStay Active Wear, de Maybelline New York, ofrece la máxima cobertura con un acabado mate, muy natural, y resiste a todos los desafíos que plantea tu día. Además es no oleosa y está disponible en 12 tonos para que encuentres el que más de adecúe a tu piel.

SuperStay Activewear de Maybelline NY (13,99 €). Infalible 24H Fresh Wear Foundation de L'Oréal Paris (16,65 €). Vanish Foundation Stick de Hourglass (51,99 €). pinit

Gato, maquillador oficial de la firma, te dice cómo usar esta base de maquillaje sobre la piel para lograr ese efecto buena cara, de acabado natural, que dura perfecto todo el día. Después de haber aplicado tu tratamiento diario, “extiende una ligera capa –cunde tanto que dos gotas serán suficientes– sobre todo el rostro para unificarlo. Luego distribuye algo más de producto solo en las zonas que requieran una mayor cobertura”, recomienda. Termina “presionando ligeramente un tisú sobre la cara para asegurarte de que no haya exceso de maquillaje”, añade el experto.