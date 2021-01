19 ene 2021

Si siempre has rechazado los maquillajes cargados y barrocos, el siguiente look no makeup con labios rojos que se avecina es todo tuyo. Porque lo cierto es que aunque parezca más sencillo que un delineado conectado, practicar el menos es más también tiene sus grandes pequeños trucos para salir airosa a la hora de conseguir un maquillaje efecto natural de altura.

Y si el paso a paso nos lo explica la maquilladora Mara FerVi y además, nos da todos los productos que ha utilizado de Dior Makeup sobre el rostro de la influencer Carla Hinojosa como modelo, no podemos hacer otra cosa que aprender (una vez más) la lección. Así se hace el look de belleza que va a ser tendencia esta primavera y que rejuvenece a los 30 y a los 50.

1. Preparar la piel es lo más importante. Este look no makeup se caracteriza por lucir una tez super lisa y radiante con una capa de maquillaje traslúcido que deja el cutis al natural a la vez que lo perfecciona sutilmente dejando una textura muy jugosa. Con la piel hidratada, el truco de la maquilladora es comenzar aplicando un iluminador líquido por todo el rostro para conseguir un aspecto glow super irresistible. Después, utiliza la base de maquillaje Dior Forever Glow para cubrir perfectamente las imperfecciones situadas en el eje T: centro de la frente, ojeras, aletas de la nariz y barbilla y termina dando un toque de color con colorete.

"He optado por redondear los rasgos de Carla con un tono suave de colorete Rouge Blush Golden Nights nº353 de Dior que, además, incorpora ligeros destellos de brillo. Lo he colocado en movimientos circulares encima del pómulo, donde mejor capta la luz", explica la experta.

1. Iluminador líquido Dior Backstage Face&Body Glow. 2. Base de maquillaje Forever Skin Glow. 3. Colorete Rouge Blush Golden Nights nº353. pinit

2. El maquillaje de ojos invisible. ¿Cómo enfatizar y abrir la mirada sin sobrecargarla? Mara ha elegido un juego de sombras muy ligero en tonos bronce y dorado para el párpado y el lagrimal con la paleta 5 Couleurs Golden Nights nº549 Golden Snow de Dior y el lápiz Diorshow 24h nº640 Satiny Gold. El negro lo ha incluido con la máscara Diorshow Iconic Overcurl.

1. Sombras 5 Couleurs Golden Nights nº549 Golden Snow de Dior. 2. Lápiz Diorshow 24h nº640 Satiny Gold. pinit

3. Labios rojos sí, pero con efecto mordido. El toque de personalidad de este look de belleza natural, está en los labios rojos prácticamente borrados y muy difuminados que se encuentra en total sintonía con el resto del rostro. "Para los labios he elegido el rojo bermellón, un color que aporta aún más luz a la mirada y al rostro en general. Tras perfilar el contorno de los labios, he seleccionado la barra Diorific Golden Nights en tono nº72 de Dior, por su color alegre y su acabado ligeramente irisado", concluye la maquilladora.