17 feb 2021

La belleza racial de Paz Vega no necesita de artificios. Da igual que Paz Vega esté más cerca de los 50 que de los 40, la actriz cada día tiene un rostro más juvenil realzado por la naturalidad de la que hace gala en su día a día. Con su reciente corte de pelo y su cambio de look en el color del mismo nos enseña que no hace falta mucho para lucir espectacular.

La actriz nos lo ha demostrado una vez más con su última publicación en Instagram, en la que aparece con la cara lavada o, al menos, con un make up de lo más natural que no oculta ni una sola de sus pecas, de hecho las realza.

¿Cómo hace para conseguir ese resultado tan natural y elegante? En el pasado Festival de Cine de San Sebastián nos preguntamos lo mismo. La sevillana acudia a la cita para presentar su último trabajo, 'El lodo' y lo hacía con un look beauty de lo más favorecedor. Además de su recogido 'messy' desenfadado, destacó por su maquillaje natural y luminoso en tonos tierra.

Para conseguirlo, su estilista utilizó como base el agua de maquillaje de Chanel 'Les Beiges Eau de Teint', que logra un aspecto de tez difuminado, liso y unificado pero sin cubrir las pecas naturales de Paz Vega, que le confieren un aspecto juvenil y desenfadado. Su aplicación es muy sencilla, ya que sólo tienes que difuminarla sobre tu piel realizando movimientos circulares con ayuda del pincel que incluye el propio producto. Su precio es de 60 euros.

Agua de maquillage de Chanel pinit

No sabemos si, en esta ocasión, Paz Vega habrá utilizado el mismo producto o esta foto es el resultado de una noche de descanso reparador, pero lo cierto es que la belleza natural de la actriz, sin maquillaje, es capaz de eclipsar a las más grandes sobre la alfombra roja. Con su genética, ¿quién necesita artificios?