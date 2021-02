19 feb 2021

Probablemente el objetivo beauty de este año de muchas mujeres sea dar con la máscara de pestañas perfecta, incluso de las más famosas como Victoria Beckham o Vicky Martín Berrocal. Convertida en objeto de deseo debido a la reciente atención centrada en la mirada, encontrar con la fórmula que alargue, aporte volumen y proporcione un efecto lifting inmediato es el fin. Para ello, es imprescindible encontrar la referencia perfecta para disimular unas pestañas cortas, rectas o escasas. Lo mejor es que las marcas cosméticas han estado trabajando duro y por fin ha llegado al mercado una con una tecnología increíble, capaz de abrir la mirada como ninguna, sin tener que renunciar a un acabado natural.

Si buscas unas pestañas de aspecto natural con una longitud increíble, no busques más, They're Real! Magnet de Benefit es la máscara que buscas. Su fórmula ligera y edificable permite agregar capas extras de producto sin miedo al apelmazameinto. También es muy flexible, por lo que no tienes que preocuparse de que tus pestañas tengan un aspecto rígido y a, pesar de su negro intenso, es de lo más duradero, no mancha.

They're Real! Magnet de Benefit (29,50 €, full size) y (16,50€, mini).

Sin embargo, lo realmente asombroso de este producto es su tecnología magnética – la marca ha estado desarrollándola unos cuatro años y han necesitado 75 prototipos diferentes hasta conseguir el cepillo y la fórmula perfectos–, que cuenta con un gupillón con un mecanismo extensor con un núcleo cargado magnéticamente. ¿Cómo funciona? El núcleo magnético atrae la fórmula, enriquecida con minerales magnéticos, y las cerdas de silicona en zigzag. la impulsan suavemente hasta las puntas de las pestañas. Promete un 40% más de longitud y hasta 36 horas de duración y, además, es resistente al agua. Ni Betty Boo ;-)