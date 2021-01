15 ene 2021

Conseguir unas pestañas de infarto es una odisea a la que muchas nos enfrentamos, ya que no todas las máscaras sirven o son aptas para todo tipo de pestañas. Si lo que buscas es alargar las pestañas sin rímel, lo suyo es que optes por un sérum como este de Mercadona o el que usa Meghan Markle. Sin embargo, si lo que buscas es algo más instantáneo que multiplique el espesor y además agrande la mirada, tienes que fichar estas máscaras de pestañas low cost o la que nos ha descubierto Victoria Beckham, que además es perfecta para rejuvenecer.

El consejito beauty del día ha venido de la mano de la ex Spice Girl. Victoria ha querido compartir con sus casi 30 millones de seguidores que acumula en su perfil de Instagram y ha enseñado el rímel del que se ha vuelto una auténtica fan. "¡Esta es la mejor máscara de pestañas que he usado! Lo he estado probando en rodajes durante un tiempo y no puedo esperar a compartirlo con vosotros", escribió junto a un vídeo en el que aparecía probando este nuevo producto del que se ha enamorado.

La diseñadora se refiere a Future Lash Mascara, el rímel que acaba de lanzar la firma de belleza que lleva el nombre de Victoria Beckham. Es una máscara negra que consigue que las pestañas estén más largas y levantadas al instante y que queden mucho más fuertes y sedosas con el tiempo. Esto último se debe a que acondiciona las pestañas como el cabello con el complejo C2 patentado por VB. Cuesta 29 euros y nos gusta también porque se puede retirar sin esfuerzo usando solo agua tibia, sin algodones y sin frotar.

No nos extraña que Victoria se haya enamorado de esta máscara porque ofrece un rendimiento de larga duración sin manchas y además, es resistente al sudor. El resultado es una mirada brillante, levantada y muy rejuvenecida. ¡Estamos deseando probarla!