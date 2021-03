6 mar 2021

Lo reconocemos: en la redacción (en la que también estamos viviendo la alfombra roja de los Premios Goya por Zoom, todo hay que decirlo) esperábamos con ansias dos looks en esta entrega de premios tan atípica: el primero, el de Penélope Cruz y el segundo, el de Paz Vega, que no solo nos ha sorprendido con un vestidazo de paillettes negro de alta costura firmado por Georges Hobeika que bien podríamos lucir en cualquier noche de sofá y manta, haciendo una oda a las transparencias, sino también con unos zapatos ideales con los que nos imaginamos cada vez que oímos nueva normalidad (pero de la de verdad).

Sin embargo, lo que más nos ha encandilado de su estilismo ha sido el maquillaje, un make up look súper favorecedor que resta años y afina el rostro, sobre todo a partir de los 40. Y es que, ¿Puede estar más espectacular la actriz? ¡Creemos que no!

Con una media melena con ondas y raya en medio que enmarca su rostro a la perfección y con el largo perfecto para estilizar el óvalo facial, Paz ha demostrado una vez más que cuando se trata de maquillaje, es toda una experta el lucir looks súper naturales y fáciles de reproducir en casa.

Con los pómulos súper marcados, un labial nude sutil y un ahumado en tonos negros con un delineado muy marcado en la línea de agua, la actriz ha conquistado la red carpet nada más poner un pie en ella.

¿Lo mejor? Sabemos con qué ha preparado su piel para la ocasión y tenemos la prueba de que las 'sheet mask' son magia antes de cualquier evento importante.

Para que el maquillaje tenga un acabado de película (nunca mejor dicho) preparar la piel es fundamental. Y para ello, Paz ha elegido esta mascarilla de 111skin para hidratar e iluminar el rostro antes de aplicar la base. ¿El resultado? Una piel súper hidratada, jugosa y perfecta para los flashes. Solo hay que ver las fotos.