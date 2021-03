6 mar 2021

La pandemia del coronavirus ha hecho que las entregas de premios se celebren de forma diferente este 2021 y los Premios Goya no iban a ser menos. Primero fueron los Gobos de Oro, con nominados y ganadores en directo, sí, pero desde sus casas, lo que dio lugar a todo tipo de memes, pero no impidió que tuviéramos nuestra dosis de vestidos para soñar. Después, esta misma semana en España se celebraban los Premios Feroz, con una alfombra roja como la de antes que nos dejó muy buen sabor de boca en cuanto a vestidos - y hasta looks de belleza que ya son tendencia-.

Repasamos todos los looks de estos Premios Goya 2021, del hotel a la alfombra roja, y los mejores looks de belleza que ya dejan asomar algunos de los mejores peinados y cambios de look del momento. ¿El mejor ejemplo? El flequillo de Aitana.





VER FOTOS La melena extralarga y el flequillo cortina que será tendencia en primavera: el pelazo de Aitana ha iso una de las mejores cosas de los Goya 2021 hasta el momento

Aitana Ocaña con un vestido blanco cut out de Versace. pinit





VER 12 FOTOS Los mejores looks de belleza de los Premios Goya 2021: Peinados wet que rejuvenecen, flequillos rectos tendencia y recogidos de cine

La actriz Paz Vega ha elegido un vestido ajustado de lentejuelas negras y un escote 100% sexy de Georges Hobeika alta costura y unas preciosas joyas de Bulgari, pero lo que más nos ha gustado ha sido su look de belleza: un maquillaje natural, en el que destaca el eyeliner, y quita años a partir de los 40.

Paz Vega con un vestido negro de manga larga, semitransparente y con un escote muy sexy. pinit

Estos son algunos de nuestros looks favoritos.

Paula Usero es ya una de nuestras favoritas con este look de Redondo Brand. pinit

La actriz Natalia de Molina ha sido una de las primeras en desvelar su look, un traje blanco de levita y pantalón que afina la cintura hasta el extremo y que puedes copiar en el low cost. Un diseño español de JC Pajares que incluye un top joya ultra sexy.

La actriz Natalia de Molina de JCPajares. pinit

Milena Smith, una de las más espectaculares con este diseño de Givenchy.

Ángela Molina posaba así de contenta en la alfombra roja de los Premios Goya 2021. Esta noche recibe el Goya de honor por toda su carrera y lo hará con este vestido de Giorgio Armani.

Belén cuesta con un sencillo pero elegante vestido negro firmado por Carolina Herrera. pinit

Hiba Habouk, con un vestido mini de Giambattista Valli en rosa, con mucho volumen en la falda y una larguísima cola.

Redondo Brand, la joven firma española que también ha vestido a Paula Usero, ha sido la marca elegida por Marta Etura. La actriz lucía así de espectacular este traje palabra de honor con vuelo en el bajo.

Hiba Abouk se atreve con un vestido mini rosa pastel. pinit

Marta Etura ha lucido un espectacular vestido palabra de honor digno de una buena alfombra roja. pinit

María Casado, presentadora de la gala de los Premios Goya 2021, ha elegido un vestido asimétrico de Pronovias. pinit