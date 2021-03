14 mar 2021

Colorama.

Los tonos más impactantes están al alza

El look ochentero que Tom Ford propone para esta primavera/verano da en el clavo. Esta estación nos vamos a maquillar los ojos con colores llamativos como el lila, el azul y el verde y con la técnica smoky aplicada, precisamente, a estas tonalidades. Si tanta carga de pigmento no es lo tuyo, tienes también disponible un plan B: un eyeliner arty muy exagerado, pero perfectamente dibujado, en tonos pastel o cítricos.

Urban Decay Paleta de sombras 80s Pop Queen (23,95 €). Revlon Sombras Colorstay (9,95 €). M·A·C Pincel para ojos (25 €). INA The Color Pen eyeliner tono 188 (12,95 €). M·A·C Sombra Paint Pot en tono Clearwater (27 €). Yves Rocher Máscara de pestañas Longueur (21,50€). pinit

Al naturalEl efecto cara lavada es la gran tendencia

Las firmas han apostado sobre todo por el aspecto cara lavada. sobre la pasarela. pinit

Este aspecto de cara lavada es la tendencia beauty que más firmas han propuesto sobre la pasarela para esta temporada. Y la más fácil de llevar a la calle, porque su resultado es 100% natural, por algo se ha bautizado como efecto no make up. Eso sí, exige una piel perfecta, trabajada con una buena base de maquillaje, corrector, iluminador para aplicar en zonas estratégicas como pómulos y frente, polvos de sol (las pinceladas justas, no hay nada peor que el exceso de este producto) y un par de pasadas de máscara de pestañas. Etro, Alberta Ferretti y Hugo Boss, entre otros, han abanderado este look que puedes replicar en casa sin complicaciones.

Guerlain Polvos compactos Terracotta Original (51,10 €). Sonia Marina Perfect Light Concealer (27,50 €). Clinique Base de maquillaje Even Better Clinical Serum Foundation (45 €). LANCÔME Máscara de pestañas Lash Idôle (33 €). Guerlain Brocha para polvos de sol (41,30 €). pinit

Labios rellenosMates o brillantes, pero en versión bold

Vuelven los tonos intensos para el color de labios. pinit

Los labios se apoderan de todo el protagonismo gracias a tonos como el naranja o el burdeos intenso. Y con una única premisa, independientemente de que sean en brillo o en mate: tienen que estar muy pigmentados. El resto del rostro queda limpio, todo el foco está en la boca.

Maybelline New York Superstay Matte Ink, tono Path Finder (9,99 €). It Cosmetics Barra de labios Pillow Lips, en tono Gaze Matte (24,95 €). Kiko Milano Labial Mood Boost You Make Me Matte en tono 04 (9,99 €). dior Barra de labios Rouge, en tono 886 Enigmatic (41 €). Chanel Barra de labios Rouge Allure Velvet Le Lion, en tono Rouge Audacieux (41 € pinit

Black is backLas miradas se tiñen de negro

El eyeline cuanto más marcado mejor. Es la nueva tendencia para la próxima temporada. pinit

Un trazo grueso de eyeliner que rodea el ojo, tanto por arriba como por abajo, y una sombra negra bien aplicada por todo el párpado. O las dos cosas. Como reflejan algunos de los desfiles más importantes de la primavera, desde Dior hasta Chanel, los ojos se enmarcan en los tonos más oscuros para crear un efecto de mirada profunda muy femme fatale.