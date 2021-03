20 mar 2021

Compartir en google plus

Los mejores correctores de ojerasno sólo sirven como maquillaje, sino que tambien tiene función de tratamiento. Y eso no va en función del precio, como has podido comprobar con el corrector low cost más vendido de Amazon, que cubre las imperfecciones, pero también alisa las arrugas. Aunque si la marca que usas es una tan ampliamente avalada como Sisley, tienes la calidad asegurada.

Tamara Falcó nos enseñó sus imprescindibles de la marca en una de sus publicaciones de Instagram y no pudimos evitar fijarnos en su corrector de cabecera, el Phyto cernes eclat.

Este corrector disimula los signos de cansancio y las arrugas, alisa las líneas de expresión y reduce las bolsas. Más que un corrector, podríamos hablar de un tratamiento con color que disimula las zonas oscuras y embellece el contorno del ojo. Además, estás de suerte, porque puedes encontrarlo rebajado en Douglas a un precio de 51,95 euros.

Para usarlo te aconsejan aplicar primero la zona metalizada sobre el contorno del ojo mediante ligeras presiones para conseguir un efecto frío descongestionante. A continuación, aplicar el producto con la ayuda de un pincel o mediantew toquecitos con la yema de los dedos, de dentro afuera.

Otro de los favoritos de Tamara Falcó de Sisley es el eyeliner So Intense. Es un delineador de punta de fieltro de larga duración y resistente al agua. Logra un delineado negro intenso enmarcando la mirada. También está rebajado en Douglas y lo puedes conseguir por 43,95 euros.

No podemos decir que sean productos baratos pero Sisley es una buena marca para darse un capricho de vez en cuando.