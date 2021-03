10 mar 2021

Si ya éramos fans de las cremas hidratantes con un toque de color para lucir buena cara desde por la mañana hasta por la noche sin llevar ni una gota de maquillaje, te gustará saber que los contornos de ojos han copiado la misma fórmula creando un cosmético dos en uno que acaba con la mirada cansada al instante y trata, elimina y previene ojeras, bolsas y arrugas a largo plazo tras utilizarlo a diario.





VER 14 FOTOS Estas 14 cremas hidratantes con color te aseguran el look nomake up perfecto

A sus fórmulas antiedad con los mejores ingredientes, les han añadido micropartículas de color, apenas imperceptibles, que corrigen día a día los signos de la edad y la fatiga.

Video: ¡Di adiós a las ojeras y arrugas a los 50! 8 contornos perfectos para rejuvenecer tu mirada

Uno de estos contornos no solo nos ayudará a conseguir un look no makeup fácil en menos de 5 minutos, también se encargarán de que la piel de la mirada no pierda hidratación y elasticidad que desvelen un posible envejecimiento prematuro. "En un estudio en el que se evaluó la edad visible de 200 mujeres, se estimó que aquellas que tenían una piel del contorno de ojos en mal estado parecían entre 15 y 35 años mayores de lo que eran en realidad", explican desde Olay.

Firma que ha incluido en su colección un contorno de ojos con color que funciona. Empezamos con Ultimate Eye Cream de Olay. Una crema para el contorno que ayuda a reducir líneas de expresión así como los ojos de panda y la hinchazón.

Ultimate Eye Cream de Olay. /16 euros en Amazon. pinit

Su uso perfecciona el aspecto de la piel al instante, unifica el color gracias a su acción correctora y regenera la zona con el paso del tiempo. Todo gracias a un cóctel péptidos y niacinamida que rellenan y rejuvenecen. Además, es apta para la piel normal, seca y grasa.

Seguimos con una firma low cost que ha llegado recientemente a nuestro país y que ha arrasado entre las beauty junkies. Revolution Skincare tiene un contorno de ojos con color en su colección que es vegano y que trata la mirada cansada a la vez que la maquilla. El Pigment Boost hidrata y alisa gracias a la manteca de karité, las semillas de cacao, las de ricino y jojoba, y tapa hasta las ojeras más oscuras por sus pigmentos correctores.