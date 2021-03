24 mar 2021

Todas suspiramos por unas pestañas largas, curvadas, densas, separadas y, por qué no, con un color negro intenso. Las hay que han tenido suerte en la lotería genética pero, las que no, recurren a soluciones cosméticas, como el sérum de pestañas que está probando Nagore Robles, el aceite de ricino que recomienda Amelia Bono o la pequeña trampa de Vicky Martín Berrocal: las pestaña postizas.

Como no, algo que usamos todas para dar color y volumen a nuestras pestañas, es la máscara, pero no siempre nos apetece maquillarnos (sobre todo en verano). Una solución a la que podemos recurrir y no muchas la conocen es el tinte permanente de pestañas. Normalmente, estos tratamientos se aplican en centros especializados, pero si tienes maña, hay productos para teñirte las pestañas en casa.

Si acudes a un centro especializado, el proceso no durará más de 15 minutos (al menos sólo el tinte, si quieres realizarte una permanente de pestañas, el tiempo aumenta hasta la hora y media). La primera aplicación suele rondar los 60 euros y los retoques que debes realizarte cada 6 semanas más o menos, unos 8.

No es un tratamiento caro pero si te gusta el DIY, hemos seleccionado para ti tres productos para lograr un tinte de pestañas permanente y a un precio muy ajustado.

Tinte para cejas & pestañas profesionales Delia

A pesar de que el fabricante sólo habla de su efecto en las cejas, las usuarias de este producto cuentan maravillas de su aplicación en las pestañas. Muy fácil de usar y con una duración de 14 días. Disponible en varios colores. Puedes encontrarlo en Amazon por 13,76 euros.

Tinte profesional para cejas y pestañas Henna Proseries

Con seis colores diferentes a elegir, se aplica de manera fácil y rápida y aseguran una duración de una semana. Puedes encontrarlo en Amazon por 13,78 euros.

Beter Brow Instant Lash

Pestañas maquilladas durante 20 días con un efecto intenso, natural y duradero. Súper rápido, en tan solo 3 minutos proporciona color de manera sencilla, cómoda y segura. El envase da para tres aplicaciones. Puedes encontrarlo en Amazon por 13,50 euros.