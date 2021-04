8 abr 2021

Compartir en google plus

El corrector -aquí tienes su manual de uso- se ha convertido en uno de los imprescindibles a la hora de conseguir cualquier maquillaje, ya sea uno rápido y natural, que algo más elaborado. Y todo se debe a que es un producto que tiene hasta 8 formas diferentes de utilizarlo. Si estás en búsqueda de uno efectivo, pero no demasiado caro y que sea un imprescindible al que poder recurrir siempre puedes hacerte con este que es el más vendido de Amazon o uno de estos tres que nos ha descubierto Mery Turiel.

Debido a las múltiples preguntas de sus seguidores, Mery Turiel quiso compartir con ellos sus correctores favoritos. "Tengo un máster en antiojeras/corrector", escribió junto a una imagen en la que enseñaba los que más usa y los que al parecer, para ella, son más efectivos.

1. L'Oreal Paris Infalible More Than Concealer, Corrector

"Este es el que uso en el vídeo, de L'Oréal y es el tono 330. ME está gustando bastante"; escribió Mery explicando cuál es su opción low cost preferida. Es un correcto que puedes comprar aquí por 8,35 euros y que asegura cubrir y ocultar todas las imperfecciones del rostro, consiguiendo un resultado radiante. Es muy pigmentado, apto para todo tipo de pieles y está disponible en seis tonalidades diferentes.

2. Radiant de NARS

"Este me lo he comprado varias veces porque me encanta... Es un poco caro, pero en mi opinión merece la pena! Uso el tono Ginger", comentó sobre esta opción con un precio mayor. Puedes comprarla aquí por 31 euros y es un corrector de textura líquida con acabado luminoso y una fórmula hidratante de larga duración.

3. Sudio Fix Concealer M.A.C.

"Este de M.A.C. es el que uso cuando me pongo base, os lo he enseñado en algún vídeo... Cubre muy bien y dura un montón! Tono NC38", añadió sobre este último. Es un corrector ligero y fluido, con una fórmula de hasta 24 horas de duración que proporciona una cobertura alta modulable, cubre las imperfecciones y ofrece una sensación de confort que perdura durante el día. Cómpralo aquí por 22 euros.