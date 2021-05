12 may 2021

A la hora de maquillarnos, los ojos son de vital importancia. Una mirada fresca rejuvenece todo el rostro. Ya te mostramos el contorno de ojos favorito de las influencers de más de cincuenta y los parches que usa Blanca Suárez. Pero, por suerte, no hace falta gastar mucho dinero para conseguirlo. Amazon nos trae tres productos de Maybelline New York por menos de cinco euros cada uno con los que tendrás el kit básico para lograr ese objetivo. Veamos de cuáles se trata.

En primer lugar, hemos seleccionado el Corrector de Ojeras e Imperfecciones Fit Me, que disimula las manchas y rojeces que aparecen bajo los ojos. Es apto para todo tipo de pieles, ya que está disponible en ocho tonos diferentes entre los que puedes elegir el que mejor se adapta a tu color natural. Tiene un precio de 3,45 €.

el Corrector de Ojeras e Imperfecciones Fit Me está disponible en ocho tonos pinit

Si hay un producto básico para realzar la mirada es el lápiz de ojos negro. Además, el Tattoo Liner es semipermanente, por lo que resiste al sudor, los roces e incluso el agua. Nos encanta su textura cremosa, con la que se logra una mayor precisión y un trazo más definido. Cuesta 3,35 €.

El lapiz de ojos negro es un producto básico para realzar la mirada pinit

Por último, no podía faltar una máscara de pestañas de color negro. La Lash Sensational aporta volumen, creando un efecto multiplicador de pestañas. No genera grumos y alcanza incluso a las pestañas más finas. Así pues, no nos sorprende que sea la máscara mejor valorada por las usuarias. Su precio es de 4,52 €.

La máscara Lash Sensational tiene un precio de 4,52 € pinit

Con tan solo estos tres productos, puedes lograr que tus ojos transmitan vitalidad. Eso dará a tu rostro un aspecto descansado que te hará parecer más joven. Y ese resultado te costará poco más de diez euros.