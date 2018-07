27 jul 2018

Ya es oficial: la melena bob se ha apoderado de Hollywood. Rihanna ha revelado hace un par de días que se ha cortado el pelo a la altura de la barbilla, la semana pasada Alicia Keys también apareció con una melena más corta y famosas como Jessica Chastain, Emma Roberts y Lucy Hale también se han hecho fans de la pandilla bob. Khloé Kardashian ha sido la última famosa (por el momento) en cambiarse el look, apuntándose al corte estrella del verano.

Ayer Khloé puso una foto de su nuevo look en su cuenta de Instagram, donde era evidente el tijeretazo que Justine Marjan, su estilista habitual, le había dado a su melena. Y, aunque parece que en esta ocasión solo se ha tocado el largo y no el color, el nuevo corte hace que su mechas rubias parezcan mas sutiles que hace unos días, cuando aún tenía el cabello largo.

Esta es la imagen que Khloé ha subido a su Instagram para presumir de nuevo look. pinit

“No sonreír me hace sonreír, Kaney”, ponía Khloé el la imagen de su nuevo look que combinó con maquillaje nude que le había puesto la maquilladora Ashley K. Holm. Marjan, por su parte, compartió la misma foto en su cuenta de Instagram escribiendo “¡Adivina quién ha vuelto, baby!”, donde se refirió al nuevo look como un #bluncutbob (corte bob desfilado).

En agosto del año pasado Khloé también metió un buen tijeretazo a su melena. pinit

Sin embargo, aunque esta nueva imagen de la Kardashian nos haya sorprendido, no es la primera vez que recurre a este look. El verano pasado Jen Atkin también le cortó el pelo con un estilo similar, aunque parece que la peluquera primero tuvo que persuadir a Khloé para que se atreviera con el cambio: “Si alguien conoce nuestra historia de amor, sabrá que me ha llevado años convencer a esta kardashian para que se cortara la melena y ahora ¡mírala!”, excribió Atkin en una foto de la celebrity.

