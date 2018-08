20 ago 2018

Compartir en google plus

Emily Ratajkowski estrena nuevo look capilar. ¿El elegido? El corte bob que estos últimos meses también ha cautivado a Kim y Kholé Kardashian, Bella Hadid, Lucy Hale, Jourdan Dunn u Olivia Culpo, entre otras.

Este fin de semana la modelo y actriz ha subido a su cuenta de Instagram dos imágenes en las que es evidente el tijeretazo que le ha metido a su melena. La primera es una polaroid en la que se ve su espalda desnuda y da la sensación de que su pelo está más corto de lo habitual.

Esta es la primera imagen que Emily ha subido a su cuenta de Instagram este fin de semana pinit

La segunda, un primer plano en el que mira a la cámara, no deja lugar a dudas: Emily ahora lleva el cabello por encima de los hombros.

Largo a la altura de los hombros, raya a un lado y ondas restro son las señas de identidad del nuevo look de Emily. pinit

Sin embargo, Emily ha querido aportar al look su toque particular y por eso ha decidido no llevarlo como el resto de sus compañeras, que han optado por la raya al medio y un acabado muy liso. Ella ha preferido lucirlo ladeado y con unas ondas retro, dos rasgos que hacen que el estilismo sea más sensual, como es Emily.

No te pierdas:

- Kim kardashian se corta el pelo igual que su hermana Khloé

- Bob y lob: cortes de pelo tops

- Blunt bob y shaggy, cortes idealaes para tu media melena