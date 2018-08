23 ago 2018

A nadie se le escapa –tampoco hay que ser muy detallista para fijarse en sus cejas– que Emilia Clarke, la prota de Juego de Tronos, no es rubia platino, ni tampoco Marilyn Monroe, ni Madonna cuando cantaba aquello de Like a virgin, por no hablar de Brigitte Bardot, pero lo bien que les queda… El caso es que salvo que seas nórdica o tengas orígenes escandinavos es difícil llegar a la treintena con este tono de pelo y que encima sea natural. Pero ahí está la ciencia –en forma de rubio de bote– para ayudarnos en el intento.

Si tu cabellera es de castaño claro para arriba, te has armado de valentía y has decidido sorprender con un look rubio pajizo al más puro estilo Rita Ora en sus mejores tiempos, te aseguramos decenas de comentarios en tus redes sociales. ¡Y vamos a intentar que sean buenos! Para eso acudimos a dos especialistas capilares familiarizados con estos procesos, que nos dan seis consejos impagables, créenos.

1. Piénsatelo dos veces antesde lanzarte

No importa si tienes el pelo azabache, ese no es el hándicap. Si no, echa un vistazo a la hemeroteca para buscar a Kim Kardashian de rubia. ¡Sencillamente, impresionante! Lo que tienes que tener en cuenta es la fortaleza de tu pelo y su grosor. “Este es un tono que castiga mucho el cabello. Para conseguir el platino hay que decolorarlo dos veces con el fin de dejarlo totalmente sin pigmentos, y el pelo muy fino no suele resistirlo”, advierten los coloristas de Maison Eduardo Sánchez.

2. Elige los tintes menos agresivos

Sí, por una vez tienes que estar agradecida de tener un pelo grueso. Eso te da margen para teñirte el pelo con este color tan drástico, pero no dilapides todo tu capital, porque lo vas a necesitar a corto plazo. Elige fórmulas de coloración sin amoniaco y que tengan en su composición aceites para dañar el cabello lo menos posible en esta mutación del pigmento.

3. Compensa su fragilidad

Después de haberte puesto manos a la obra con la brocha y de descubrir lo bien que te queda al aclararte el tinte, no te recrees mucho en el resultado, dale un tratamiento de choque. Esta coloración maltrata mucho la fibra capilar y la debilita, según señalan desde la Maison Eduardo Sánchez: “Puede llegar a romper el pelo, por eso es necesario hidratarlo en profundidad con mascarillas y aceites cada vez que lavamos el pelo en casa”. A lo que Claudia di Paolo añade: “La clave está en elegir un champú con propiedades antioxidantes y nutritivas. Y una vez a la semana cámbialo por uno a base de manzanilla, pues esta planta aporta mucha luz a los cabellos rubios”.

4. Sácale brillo

La línea que separa el pelo de Charlize Theron del de esa muñeca con la que jugabas cuando tenías cuatro años y que todavía conservas es el brillo. Y es que el rubio de bote tiende a volverse opaco a la primera de cambio. “El aspecto mate es una de las consecuencias de la deshidratación que sufre este cabello. Evítalo utilizando un producto de peinado, un buen sérum, ya que aporta textura y brillo, los dos puntos débiles de los platinos”, aconsejan desde la Maison Eduardo Sánchez.

5. Dale cuidados especiales

Si algo caracteriza a una melena blonde es la sofisticación y el glamour… o así debería ser. Este tono dulcifica, rejuvenece y matiza las imperfecciones, en opinión de Claudia di Paolo, quien señala también algunos de sus inconvenientes: “Tiene una excesiva sensibilidad y permeabilidad a las agresiones externas: es más receptivo a la contaminación, al polvo, al humo del tabaco, la cal, etc., por lo que tiende a deshidratarse. Una o dos veces a la semana hazle una cura. Cuando esté lavado y desenredado, escúrrelo y aplícale una mascarilla reparadora nutritiva (evitando la raíz) y deja que actúe al menos 10 minutos. Optimiza la acción del tratamiento enrollando el cabello en una toalla caliente, que ayudará a que el producto penetre en la fibra. Aclara y finaliza con agua fría”.

6. Retoques imprescindibles

Hacer el primer intento de decoloración en casa es una cosa, pero arreglar las raíces es ya arriesgarse en exceso, salvo que te guste lucir el contraste, como parece ser el caso de Shakira. Como señala Claudia di Paolo, “cuanto más claro es el tono elegido, mas rápido aparecerán la raíces. Y si quieres mantener el color impecable, prepárate para visitar la peluquería cada 20 días”.

Y, por cierto, si todo esto te parece muy engorroso, hay una fórmula que te facilitará un poco las cosas, aunque no es del gusto de todas: cortarte el pelo, pues estas melenas rubias artificiales se estropean mucho, hay que procurarles muchos cuidados y exigen pasar por la tijera más frecuentemente para eliminar las puntas secas y las cutículas abiertas. Lo sabemos, es un paso muy drástico, pero ya habías dado uno antes, ¿no?

