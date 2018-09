3 sep 2018

Menos es más. Al menos, ¡cuando de lavarse el pelo se trata! Y es que no hace falta que nos volvamos locos con el champú cuando queremos conseguir un pelo impecable. Estos cinco trucos no solo nos ayudan a ahorrar dinero (que siempre está muy bien), sino, además, a conseguir una melena en mejor estado. ¿El secreto? Aprender a dosificar el champú, usando la cantidad justa.

· Comienza con el pelo muy mojado. Pero que mucho, mucho. Empapado, de hecho. Sobre todo, si tienes el pelo coloreado o con mechas, pues eso hace que el pelo sea más poroso y le cueste más empaparse.

· El champú se vierte primero siempre –y sin excepción– en el hueco de la mano. Allí, bien recogidito entre las manos, se emulsiona un poquito con agua, lo que ya lo “hincha” y esponja. Sólo después llevas el producto al cabello. Olvida eso de llevar el bote de champú directamente a la coronilla: no, no ¡y no! Ha de pasar primero siempre por tus manos. Siem-pre.

· Aplica muy poca agua mientras emulsionas la mezcla. Si dejas que el chorro de la ducha caiga a plomo sobre el pelo, arrastrará consigo el champú y tendrás que usar más cantidad. Por el contrario, si no hay agua suficiente, no lograrás hacer bien la espuma.

Masajea el champú poco a poco, con las yemas de los dedos, sobre el cuero cabelludo, empezando en la coronilla y extendiéndote luego hacia la frente, los laterales y la nuca.

· Extiende y trabaja el champú solo por el cuero cabelludo. Para medios y puntas basta (¡y sobra!) con la espuma que vaya cayendo. No te empeñes en sacar espuma a toda costa, especialmente si es un champú sin sulfatos. Recuerda: no estás montando una fiesta de la espuma, con un poco, basta.

· Si tienes la costumbre de hacer dos lavados, piensa antes si realmente hace falta. ¿Te has lavado el pelo poco antes? ¿No has usado productos de styling, ni has ido al gimnasio? A no ser que el cabello esté muy sucio por razones como éstas, con un champú es suficiente. Y así no sólo ahorras producto, también ahorras agua, tiempo y hasta daños para el cabello, puesto que el champú lo deshidrata ligeramente.

No olvides aclarar a fondo, otro de los secretos para que el cabello dure limpio más tiempo. Y, siempre que puedas, cierra el grifo y recuerda que nunca está de más realizar un consumo de agua responsable. Así que, si además de champú ahorras agua, ¡bravo!

