10 sep 2018

Su complexión atlética, sus cejas oscuras y sus ojos verdes se han convertido en la quintaesencia del chic francés. Hace algo más de un año, fue imagen del perfume Mon Paris de YSL. Hoy, la melena cobriza de la top canadiense es la más deseada y el símbolo de la última propuesta de color y cuidado capilar de L’Oréal Professionnel. "Soy afortunada por haber sido incluida en una familia tan importante y maravillosa como L’Oréal", dice. Descubierta por un cazatalentos en Toronto recién terminados sus estudios secundarios, ha seguido una carrera fulgurante: campañas para H&M, Armani, Top Shop, Uterqüe, Tiffany o Balmain; y editoriales de moda para las más importantes revistas. Si no se hubiera cruzado la moda en su camino, sería enfermera o comadrona. "Aún pienso en serlo", dice.

Mujerhoy: ¿Qué es el chic francés?

Crista Cober: Un je ne sais quoi interior, una mezcla de amor propio, aceptación y estar contenta contigo.

Mujerhoy: ¿Y la belleza?

Crista Cober: Que el interior y el exterior vayan al mismo ritmo. Puede sonar a cliché, pero lo exterior refleja lo interior.

Mujerhoy: Empezó como modelo a una edad relativamente tardía. ¿Cómo se ve hoy?

Crista Cober: Con el tiempo, he conseguido expresar de verdad mi belleza, mi mundo, aquello que represento. Me siento afortunada por ser portavoz de una marca, no solo una cara.

Mujerhoy: ¿Cómo maneja las redes sociales?

Crista Cober: Cuando era más joven me hubiera resultado difícil, pero ahora no siento presión. Elijo lo que quiero mostrar.

Mujerhoy: ¿Dónde pone el límite?

Crista Cober: Para el trabajo son muy positivas, la profesión se ha vuelto más inclusiva gracias a ellas. Cuando comencé, nadie sabía que hacía skateboard, que tenía un perro o que me había criado en una granja. Hoy, la gente te conoce mejor.

Mujerhoy: ¿Qué aconsejarías a una chica que empieza?

Crista Cober: Esta es una profesión increíble, llena de oportunidades, pero siempre que no te olvides de ti misma.

Mujerhoy: ¿Qué le atrae de un proyecto?

Crista Cober: Que encaje conmigo. Como la nueva línea de color y cuidado Botanéa, por su conexión con la naturaleza.

Mujerhoy: ¿Qué transmite a su hija, Lou, de tres años?

Crista Cober: La autoestima, estar abierta a explorar para que la felicidad venga de forma natural.

Mujerhoy: ¿Qué hace para desconectar?

Crista Cober: Apago mi teléfono paso tiempo en la naturaleza, cocino, leo, escribo...

Un cuidado 100% natural

Botanéa, la primera apuesta de color 100% herbal de L’Oréal Professionnel pinit

Botanéa, la primera apuesta de color 100% herbal de L’Oréal Professionnel, combina "lo mejor de la naturaleza y de la investigación científica", explica Marion Brunet, directora internacional de la marca. Las 12 tonalidades, de rubio claro a castaño oscuro, combinan tres plantas, recolectadas en

La India –índigo, cassia y henna– y mezcladas con agua caliente. El resultado es totalmente personal, aguanta múltiples lavados y el cabello sigue brillante y elástico. "Es un tinte 100% natural y con un resultado extraordinario", asegura Crista Cober.

