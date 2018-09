13 sep 2018

Queratina: todas las celebrities la adoran. Y, por lo visto, también los miembros de nuestra familia real. Este tratamiento capilar es el punto que une a todas las que quieren dejar a un lado los estiramientos diarios de brushing y plancha para controlar y disciplinar su cabello.

Está a la vista que Victoria Federica ha celebrado su 18 cumpleaños estrenando una melena “efecto espejo”, lacia y brillante que ha sorprendido a todos. Hasta ahora nos tenía acostumbrados a llevarla recogida, la mayoría de las veces con una trenza imitando a su madre, la Infanta Elena. Entonces se podía observar que unos 'caracolillos rebeldes' adornaban como una diadema el comienzo del pelo en la frente. Una especie de aura de pelillos indisciplinados que iban a su aire y que ahora ¡han desaparecido!

Porque parece que la queratina hace milagros, pero de verdad. La propia Jennifer Lopez ha confesado que la transformación de su 'pelo latino' fue gracias a la queratina, que le ha proporcionado una melena envidiable, lisa, sana, fuerte y brillante que ahora luce en tonalidades rubias, demostrando que la naturaleza se equivoca casi siempre.

Si tienes una melena rizada, tirando a complicada de manejar, con tendencia al encrespamiento, y quieres cambiarla para que se muestre sedosa y manejable, la queratina está hecha para ti. Incluso si tuvieras el pelo fosco, poroso y con electricidad estática, todos estos problemas desaparecen con un shock de queratina.

Ya cuentas, además, con la ventaja de que se han mejorado mucho las formulaciones para reparar y disciplinar el cabello. El tratamiento conocido como 'alisado japonés', un tanto extremo, porque dejaba el pelo como una tabla, o la 'keratina brasileña', pensada realmente para el pelo afro, han sido superados por queratinas más amables y confortables para adaptarse a todo tipo de pelo que solo busca domesticarlo y regenerarlo, para lograr así una melena fácil de peinar y sin encrespamiento, aunque esté en el lugar más húmedo del mundo.

Hoy en día, afirman los expertos del sector, cada profesional ha elaborado su propio sistema para disciplinar el cabello, por lo que es en el salón de peluquería de confianza, en donde te podrán aconsejar con acierto. Los tratamientos con queratina pueden aparecer bajo diferentes denominaciones puesto que aplican esta proteína, junto a otros ingredientes, para realizar un tratamiento capilar totalmente personalizado.

De antemano tienes que saber que, si se trata de una queratina de calidad, su coste no puede ser inferior a los 150 €. Sus resultados son temporales, lo que quiere decir que tendría que repetirse a lo largo del año. Lo bueno es que los efectos son acumulativos, de modo que, a la larga, la melena deja de encresparse por todo y se muestra más dócil, ligera y con la fibra como la seda.

Un consejo muy importante es que no te puedes cuidar el pelo en casa con cualquier producto. Sobre todo, no puedes usar champús con sulfatos que destruyen la labor de la queratina. Aquí te proponemos 8 productos que respetan y cuidan del tratamiento de queratina, si te lo has hecho, y aportan todos los beneficios para tu cabello.

