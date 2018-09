26 sep 2018

Blake Lively no solo tiene talento para la actuación, también lo tiene para vestir y por supuesto, para lucir una melena espectacular. En el front row del desfile de Dior en la Fashion Week de París presumió de unas perfectas ondas surferas, uno de sus peinados estrella.

Porque Blake Lively iene un pelo envidiable, no importa si se hace una coleta, una trenza o un falso bob para hacernos creer que ha cambiado de look. Pero... ¿te has fijado alguna vez en el color de su cabello? La actriz es fiel a una tendencia desde hace años y probablemente no te habías dado cuenta.

Las raíces oscuras de Blake Lively

¿Tu rubio depende del tinte y en cuanto se ve la raíz natural no puedes soportarlo? ¿Tienes la necesidad de acudir rápidamente a la peluquería? Blake no tiene ningún problema en llevar las raíces oscuras, una tendencia por lo visto odiada por el resto del planeta.

El color de pelo de la actriz es un claro ejemplo de que bien hecho, el efecto raíz aporta un toque de naturalidad a tu cabello teñido. Esta técnica, que los estilistas conocen como shadow roots, consiste en mantener intacto el color natural de la raíz para suavizar el contraste con el nuevo tono del cabello.

Si la eterna protagonista de Gossip Girl se atreve con esta tendencia de pelo, ¿por qué no intentarlo?

