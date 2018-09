28 sep 2018

Penélope Cruz asistió ayer a una fiesta en la capital en la que lo que más llamo la atención no fue su vestido de Chanel, o su habitual maquillaje de ojos profundo, sino que lo que más destacó fue su nuevo cambio de look capilar, que incluía un flequillo cortina.

Esta no es la primera vez que la protagonista de ‘Loving Pablo’ aparece antes las cámaras con este look, que en ocasiones anteriores resultó ser un postizo del que se deshizo al terminar el día. No sabemos si esta vez es de verdad o no, pero lo que sí está claro es que en esta ocasión el objetivo de Penélope era dar total protagonismo a su flequillo, ya que no lució sus habituales ojos ahumados, sino que optó por una mirada mucho más natural maquillada con tan solo máscara de pestañas y un discreto 'eyeliner' negro.

Pelo liso y flequillo cortina fue el look capilar que lució ayer la actriz. pinit

¿Te apetece estrenar otoño con un nuevo look capilar? Toma nota del tipo de flequillo que te sienta mejor, dependiendo de la forma de tu rostro. “El flequillo cortina –como el de Penélope– sienta muy bien a los rostros redondos, intentando darle algo de volumen en la raíz para que dé sensación de un rostro más alargado y equilibrado; el tupido y recto ayuda y regula los rostros triangulares; el recto despuntado es perfecto para los rostros redondos y también para los cuadrados, y el flequillo en forma de luna es idóneo para armonizar las facciones de rostros alargados y triangulares”, explica la peluquera Diana Daureo.

