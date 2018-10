1 oct 2018

Rejuvenece. Está de moda. Cambia el look por completo. Y es fácil de cuidar. Hablamos del flequillo. Pero esté corto o largo, a capas o recto, tiene sus trucos para cuidarlo. Aquí descubrimos todos los secretos para que esté, sencillamente, perfecto.

Programa tus visitas al peluquero

Llámalo como quieras: refrescar el corte, retocarlo, o mantenerlo. Si apuestas por el flequillo, cuenta con acudir cada 4 a 6 semanas al peluquero para mantenerlo en forma. Y es cuando de flequillos se trata, el tamaño sí importa: un centímetro puede marcar la diferencia entre un look cool – o el de un perro de aguas trasnochado.

Si te cortas el flequillo sola...

Mejor hacerlo en seco que en mojado. Y siempre muy poco a poco. Milímetro a milímetro. Sé cobarde y quédate corta: ¡siempre estás a tiempo de recortar un poquito más! E invierte en unas tijeras específicas para el pelo (y no cortes nada más con ella. Ni siquiera papel. Bueno, sobre todo, no cortes papel…). No, ni las tijeras de manualidades valen, ni las tijeras de cocina de Ikea ni las del pescado.

Quizá lo tengas que lavar más

Es inevitable: si llevas flequillo, acabarás tocándolo con frecuencia. Además, está más en contacto con la piel de la frente y de las sienes. En resumen: que ese pelo se ensuciará más rápidamente. A lo mejor te verás obligada a lavarlo a diario, pero si el resto del cabello está limpio, no hace falta que uses champú en toda la cabeza: con limpiar el flequillo, basta y sobra.

Descubre su producto perfecto

La textura y el cuerpo son esenciales cuando de un buen flequillo se trata. Se dice que hay seres humanos que tienen la fortuna de nacer con ese tipo de pelo que queda bien solo, sin que les hagas nada, pero es una especie similar a los ganadores de los Euromillones: dicen que existen, pero nadie les conoce personalmente. Si tu pelo no es tan majo como para caer perfecto sin ayuda, no descartes tener que convertirte en detective de 'styling' para encontrar justo el producto que te va a ir bien en esa área. En general, las espumas de volumen suelen ser los productos más idóneos para darle el aire fresco y con movimiento que más favorece.

Planifica el futuro de tu melena

Si es la primera vez que te decides a cortar por lo sano, habla largo y tendido con el peluquero para saber dónde querrás ir (capilarmente hablando, claro está…) si luego te aburres del flequillo. De esta forma, las tijeras podrán ir marcando el camino. Por ejemplo, haciendo un flequillo más largo y a base de capas que se fundan con los laterales del cabello. Y, curiosamente, cuando llega la hora de dejarlo crecer, es posible que tengas que ir más al peluquero que nunca, haciendo ajustes al flequillo cada tres o cuatro semanas.

Piensa siempre, siempre, siempre en tu textura natural

Quien avisa no es traidor: si quieres luchar contra la textura de tu flequillo, y convertir lo rizado en liso o lo liso en rizado a toda costa… vas a salir perdiendo. Siempre. Podrás engañar a algún flequillo algún tiempo, pero nunca jamás a tu flequillo todo el tiempo. Por eso, a la hora de apostar por este look, piensa en cómo queda tu pelo cuando se seca al aire y actúa en consecuencia.

Presta un cuidado extra a la piel de la frente

Si tienes la piel mixta, o grasa, es posible que el contacto directo del cabello con ese área de la famosa zona T puede provocar que aumenten los granitos. (O incluso regalarte algún granazo que otro…). No descartes tener que adoptar un programa de cuidados VIP para la frente basado sobre todo en una limpieza escrupulosa del área, el uso de una crema matificante y quizás una o dos mascarillas purificantes a la semana.

Al secarlo, deja el cepillo para el final. O para nunca…

El flequillo gana mucho cuando le das forma solo con el chorro de aire del secador, moviéndolo quizás con los dedos. Luego, una vez seco, y si quieres darle una forma determinada, ya puedes usar bien el cepillo de 'brushin'g, bien la plancha.

