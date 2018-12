7 dic 2018

¿Quién no ha hecho el experimento de pequeño de frotar el boli contra un jersey y ver cómo se pegaban los papelitos? ¿Quién no ha sentido alguna vez la tentación de acercarse las manos al pelo y ver cómo este salía disparado? Vale: de vez en cuando, la electricidad estática es divertida. Pero no cuando intentamos dar una imagen pulida y profesional, y nuestro cabello nos traiciona y parecemos un caniche desmadejado. Estos pequeños truquitos ayudan a combatir el 'frizz', vencer al encrespado y lucir un pelo que, si no acaba siendo del todo impecable, ¡al menos se acerca!

Cuanto más fino sea el pelo, ¡peor!

Pero eso no significa que el cabello grueso no se vea afectado, pero es que el pelo fino, al ser más ligero y pesar menos, se levanta con más facilidad.

¡Manos fuera!

Cuanto más te toques el pelo, más se cargará de electricidad.

Cuidado con el plástico

Si alguna vez pensaste en invertir en un cepillo de cerdas naturales, éste es el momento: el plástico aumenta la electricidad estática del cabello.

Un toque de H2O

¿Se te está yendo el pelo de picos pardos y lo ves fuera de control? Un remedio de urgencia es humedecer las manos y pasarlas por la superficie del cabello, humedeciéndolo ligeramente.

Nutrición, nutrición y más nutrición

Cuanto más hidratado esté el cabello, mejor resistirá el frizz. Y además, se verá más bonito y brillante, así que… ya ves, win-win en toda regla.

Dime qué vistes... y te diré cómo se electriza el pelo

¿Quién no ha vivido el chasqueante fenómeno por el que, al quitarnos un jersey por la noche, la electricidad estática se dispara en forma de chispazos? Los materiales sintéticos y la lana son excelentes conductores de la electricidad, ¡y el pelo lo nota! Bufandas y gorros, en contacto con el pelo, actúan casi como “enchufes” a la hora de cargar el cabello.

