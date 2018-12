19 dic 2018

Compartir en google plus

Es el color preferido de los millenials y también de los que ya no pertenecen a esta generación. Si no, que se lo pregunten a Julia Roberts, que se atrevió con la melena rosa hace tan solo un mes. Sin embargo, ella no ha sido la única famosa en aplicar este tono pastel sobre su cabello. La última en teñirse ha sido Suki Waterhouse, pero Maisie Williams, Macarena García, Kylie Jenner, Amber Rose o Halsey son otras que también se han rendido a este tinte capilar, que promete convertirse en el tono más pedido para el pelo durante 2019.

El estilista Lewis Pallett ha sido el encargado de ponerle el pelo rosa a Suki Waterhouse. pinit

Y aunque parece un tono perfecto para cualquiera, debes tener en cuenta algunos parámetros si tú también quieres lucirlo. “Si tu cabello es oscuro opta por los rosas cálidos y profundos, pero si tu pelo es castaño o rubio, los rosas más claros serán los que más te favorezcan”, recomienda Daniele Sigigliano, director creativo de Blow Dry Bar Madrid. Además, la técnica de aplicación también es importante: “puedes optar por decolorar el cabello por completo o recurrir a cualquier técnica de mechas para ir haciéndolo de manera gradual, matizando después con el color rosa”, explica David Lesur, director de formación de los salones David Künzle en Madrid. Sigigliano propone el ‘color melting’, que crea sofisticados degradados de color en la melena.

En casa toca proporcionar a tu nueva melena unos cuidados extra para mantener el color y el brillo y aportarle hidratación y suavidad. Usar un champú y mascarilla específicos para cabello coloreado es básico; así como evitar lavarte la cabeza con agua muy caliente, porque esta abre la cutícula produciendo que el tinte se desprenda fácilmente. Por último, también es primordial que apliques un protector térmico antes de usar el secador o la plancha y que obvies los productos que lleven silicona o alcohol. Además, Lesur aconseja hacerse un cataplasma una vez a la semana. ¿Cómo? “Mezcla aceite y mascarilla sobre el cabello sin lavar, envuelve con papel film y deja actuar toda la noche. Al levantarte, lava tu cabeza de manera habitual”.

No te pierdas...

- ¿Pelo rosa, azul, verde? Atrévete a lucir colores raros como las famosas

- Cómo cuidar el pelo teñido o con mechas

- Champús, acondicionadores y mascarillas para cuidar el pelo teñido