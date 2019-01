14 ene 2019

La Semana de la Moda Masculina de Milán está en su pleno apogeo. Sin embargo, el hecho de que sea un acto dedicado –al menos hasta el momento– exclusivamente a la moda de hombre, no ha impedido que modelos como Emily Ratajkowski, Bella Hadid o Kaia Gerber (la hija de Cindy Crawford) se hayan subido a la pasarela de Versace, donde han lucido el peinado de moda: una coleta alta y tirante.

Emily no solo ha llamado la atención por los diseño de ropa que ha paseado, sino que el ímpetu en su forma de andar han centrado todas las miradas en su coleta, que no paraba de moverse de un lado a otro de su cabeza. Alta, tirante y muy pulida, amenaza con convertirse en el peinado más deseado de la primavera; ya que es fácil de hacer, cómoda y favorecedora. Además, “al estar situada en la zona alta de la coronilla sirve para estilizar la frente y también para abrir la mirada”, comenta Eduardo Sánchez, director de Maison Eduardo Sánchez.

Bella Hadid también se ha subido a la pasarela de Versace, que ha tenido lugar durante la Semana de la Moda masculina de Milán, con coleta alta y tirante. pinit

¿Quieres llevar un recogido alto como el de Emily y Bella? Toma nota de estos consejos que harán que luzca perfecto: es preferible que no tengas el pelo recién lavado, ya que cuando este lleva un día sin pasar por la ducha tiene mejor agarre; si no, puedes aplicar algo de spray texturizante que aporte cuerpo y sujeción. Es muy importante que trabajes bien el pelo, cepillando y peinando a fondo, para que te quede totalmente pulido. Para mantener la tensión del recogido es importante que uses la goma adecuada, o el efecto tirante e perderá; utiliza una goma de gancho para que el agarre sea impecable. La laca de fijación será el toque maestro final.

