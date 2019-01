3 ene 2019

Compartir en google plus

Los modelos de belleza de la mujeres están viviendo un momento de mutación lleno de paradojas. Por un lado, por fin se afirman como bellos rasgos y estéticas que no tienen que ver con el (hasta ahora) modelo único de la mujer blanca, delgada y de pelo claro. Por otro, tipos muy determinados de belleza seducen a millones de mujeres de cualquier lugar del planeta, gracias a la globalización de las redes. Se rompe la irreal estandarización (somos diversas) pero, a la vez, volvemos a ella al querer imitar masivamente la estética de, por ejemplo, las Kardashian. O, como sucede con Lucía Rivera, de Emily Ratajkowski.

Reproducir Pincha en la imagen para ver quiénes son las 'instagrammers' que más darán que hablar en 2019.

La hija de Blanca Romero y Cayetano Rivera suele aparecer maquillada para destacar los rasgos de belleza que la conectan con el estereotipo de la mujer morena, cien por cien española: ojos ahumados, labio rojo, un moño sujetando el pelo negro. Sin embargo, en su perfil de Instagram, donde Lucía se muestra sin el artificio de maquillaje profesional, podemos comprobar en qué tipo de mujer se proyecta realmente. Nada que ver con la morena de la copla, sino más bien con Kylie Jenner (clon de estilo total) y, sobre todo, con Emily Ratajkowski, la modelo y diseñadora de ropa de baño.

Un clon en blanco y negro de Rivera a Ratajkowski. pinit

En realidad, el parecido es tan abrumador que parece que Lucía Rivera ha replicado directamente en las fotos de Ratajkowski. Y no pueden ser más hermanas "beauty". Ambas poseen unas facciones capaces de brillar sin maquillaje o con un maquillaje natural que juega a ser invisible (el dificilísimo "no makeup makeup") y un cuerpazo regalo de su ADN. No es de extrañar que Lucía aspire la naturalidad sexy de Ratajkowski y busque clonar su manera de fotografiarse, desnuda de todo artificios: esa transparencia está en la genética de su generación por contagio global-viral de Instagram. ¿Cuántas otras Ratajkowski habrá en el Instagram español?

No te pierdas

Lucía Rivera y sus 6 cambios de 'look' en el pelo

El topless reivindicativo de Lucía Rivera en Instagram

El secreto del cuerpazo de Emily Ratajkowski está en su dieta