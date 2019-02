3 feb 2019

Compartir en google plus

Hay que reconocer que si hay algo que caracteriza a Shakira, esa es su larga melena rubia y rizada. Ahora, la cantante, que ha finalizado ya su gira mundial con ‘El Dorado’ y acaba de cumplir 42 años, ha decidido “cortar por lo sano” y se ha dejado ver con su melena por encima de los hombros. ¡Un corte de pelo bastante notable!

La cantante Shakira con nuevo cambio de look. pinit d.r.

Han sido una serie de paparazzis los encargados de presentar a la nueva Shakira, ya que la cantante colombiana hace tiempo que no aparece por las redes sociales y todos sus fans (almacena solo en Instagram casi 56 millones de ‘followers’ se preguntan por qué no se deja caer por Internet, el único lugar donde puede estar en contacto con sus seguidores.

No es la primera vez que la artista aparece con este look. Hace bastantes años optó por una melena mucho más corta de la que estamos acostumbrados a verle, y en videoclips como ‘Addicted to You’ la pareja de Gerard Piqué nos mostraba un pelo mucho más corto que el habitual. Es más, en la promoción de uno de sus primeros discos, Shakira se mostró con un "casi" pixie que le sentaba genial.

Hace años, cuando Shakira llevaba el pelo corto. pinit d.r.

Hacía mucho tiempo que Shakira no se decantaba por un nuevo look Beauty, y hay que reconocer que haga lo que haga con su pelo, la cantante y mamá de dos niños se ve igual de atractiva.

Además...

Así es el nuevo cambio de look de Dulceida

Así es el corte de pelo de Ana Polvorosa que nos ha encantado

¿Ha cambiado de nuevo Kylie Jenner su color de pelo?