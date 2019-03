7 mar 2019

Han sido muchas las famosas que desde enero han querido unirse con sus cambios de 'look' a ese dicho de "año nuevo, pelo nuevo". Pero lo cierto es que muchas otras aún seguían resistiéndose a cambiar su melena, una de ellas Pilar Rubio. Pues bien, parece que la presentadora por fin se ha decidido y lo ha demostrado en 'El Hormiguero' con un nuevo 'look' en su melena.

Lo cierto es que ella misma anunciaba horas antes a través de uno de sus 'stories' de Instagram que estaba pensando en hacerse un cambio: "¿Me corto el pelo o me lo dejo largo? Esta noche veréis el resultado en 'El Hormiguero", confesaba a sus seguidores en dicha publicación.

Pilar Rubio anunciaba su cambio de 'look' horas antes en su Instagram. pinit Instagram.

Y parece que finalmente ganó el sí al cambio de' look' porque la colaboradora de 'El Hormiguero' apareció ayer en el programa con una melena ligeramente más oscura y con uno de los cortes de moda: un corte bob al más puro estilo Irina Shayk y justo hasta la altura de la mandíbula.

Lo cierto es que esta nueva imagen de la presentadora nos ha dejado sin palabras sobre todo porque no nos tiene acostumbradas a cambios de 'look' tan radicales como este. Por eso, muchos de sus seguidores y nosotras incluidas, sospechamos que se trata de un falso cambio de 'look' conseguido con una peluca. Otra de las tendencias que arrasa entre las famosas.

Falso o no, lo que tenemos claro es que esta tendencia de pelo le queda fenomenal y que el bob es y será uno de los cortes de pelo que más veamos esta temporada. ¿Y tú? ¿Te atreverías a lucir un bob como el de Pilar Rubio?

