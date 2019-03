13 mar 2019

A finales del mes pasado Charlize Theron y Emilia Clarke nos sorprendieron en la alfombra de los Oscar con sus nuevos looks capilares: ambas habían sustituido sus habituales cabellos rubios por el moreno. Aunque ellas no han sido las únicas actrices que han empezando el año tiñiéndose de castañas... Cate Blanchett como Emma Stone también han oscurecido considerablemente sus melenas.

Y, aunque Emma Stone y Mandy Moore también han dado la espalda al rubio recientemente, la última en pasarse al equipo de las morenas ha sido Lucy Hale. Hace unos días subió una imagen en su cuanta de Instagram en la que ponía: “Diario de una chica que cambia mucho su cabello ...", donde etiquetó a su estilista Kristin Ess. Tan solo en 2018 la intérprete de Pretty Little Liars ha lucido su cabello en tono rubio miel, rosa y rubio ombré.

¿Se avecina el fin del rubio platino en Hollywood?, ¿desbancarán esta temporada las morenas a las rubias?, ¿se convertirá el color chocolate en el tinte imprescindible de la primavera? Lo cierto es que este tono de castaño no solo es fácil de mantener, sino que, además, no estropea tanto el pelo como los tintes más claros y se consigue en mucho menos tiempo que estos, ya que no es necesario pasarse tres horas en la peluquería para lucirlo. En casa tan solo es necesario lavarse con el champú más adecuado y no olvidarse de la hidratación, que es fundamental para que este tono muestre su máximo esplendor. Y un spray de brillo será tu secreto para sacar el máximo partido a tu nueva melena castaña.

No te pierdas...

- La alfombra roja de los Oscar se tiñe de moreno

- Balayage frío, la nueva forma de teñir el pelo moreno

- Cómo elegir el color de tu pelo según el tono de tu piel