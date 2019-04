2 abr 2019

Durante cinco años el nombre de Miley Cyrus estuvo vinculado al de Hannah Montana, tanto que no se sabía cuando estaba presente el personaje y cuándo la persona real. Parece que Miley se cansó de este jueguecito y en 2011 cortó por lo sano con su aler ego. La cantante cambió su pelo y maquillaje para conseguir una imagen más sexy que la desvinculara por completo del personaje Disney que un día fue.

Y, cuando todos pensábamos que Miley odiaba profundamente a Hannah Montana, va y se corta y colorea el pelo como ella. ¿Habrá tomado la decisión a modo de particular homenaje al personaje que la hizo mundialmente conocida? Su cambio de look coincide con el hecho de que esta semana se cumplen 13 años desde la emisión del primer capítulo de la serie Hannah Montana, donde en realidad Miley no lucía su verdadero pelo, sino que llevaba una peluca.

Miley posa junto a la peluquera Sally Hershberger y el colorista Justin Anderson, encargados de su nuevo look capilar. pinit Instagram: @SallyHershberger

Los artífices de la nueva imagen capilar de Miley han sido el colorista Justin Anderson y la peluquera Sally Hershberger, que han optado por unos reflejos rubios y un flequillo recto, respectivamente. Y la cantante ni siquiera esperó a salir de la peluquería para subir a su perfil de Instagram una imagen con su nuevo corte de pelo. Después siguió actualizando sus redes con comentarios como “Yo uso mi pelo para expresarme” y “Hannah Montana forever”; demostrando que el paso del tiempo ha hecho que acabe guardándole cariño al personaje que la convirtió en una estrella.

