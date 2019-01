8 ene 2019

Nos interesan los cambios de pelo: no podemos dejar de contemplar cómo las famosas experimentan con su imagen, cada una dentro de los límites que marca su posición en la industria de la fama. Está claro: sería muy raro que Blake Lively se cortara su icónica melena, pues se ha convertido en su seña de identidad, como para Julia Roberts o Jennifer Aniston. Sin embargo, las nueva estrellas digitales, con las Kardashians a la cabeza, utilizan su pelo de una manera totalmente nueva: como una herramienta más que les permite seguir siendo relevantes en las redes.

Lo que antaño era una mera cuestión de coquetería o, como mucho, marcaba nueva etapa vital o profesional, hoy ha mutado en uno de los elementos centrales del marketing de estilo de las estrellas digitales. Sus cambios de "look" capilar, contenido viral en las redes sociales capaz de llegar hasta a los telediarios, se ha convertido en una herramienta de marketing de primera categoría, capaz de mantener el interés por ellas en los medios de comunicación, casi como si hubieran sacado un libro, un disco o una película.

Sobre todas destaca Kim Kardashian: su dominio de las tendencias es tal, que es capaz de resucitar un color cuando este ya estaba de capa caída. Sucedió con el tinte rosa, al que la lideresa de los "realities" le dio un nuevo tono y estilo de aplicación la pasada primavera.

Ariana Grande, de morena a rubia platino. pinit

El año pasado marcó un antes y un después capilar para Ariana Grande, quien no pudo resistirse a experimentar con su "look": se apuntó al platino, extensiones incluidas, coincidiendo con el lanzamiento de su último disco.

Ariana Grande sin sus extensiones. pinit

Sin embargo, el cambio de "look" capilar más espectacular de Ariana Grande se asomó a Instagram, donde el pasado noviembre nos mostró su verdadero pelo, sin las enormes extensiones que suele llevar en sus apariciones públicas.

Emilia Clarke y su corte radical. pinit

Emilia Clarke, la estrella de "Juego de tronos", nos confesó el año pasado cómo las decoloraciones necesarias para alcanzar su icónico platino habían ido comiéndose su melena hasta el punto de tener que optar por este "pixie" el pasado septiembre.

El nuevo "look" de Sandra Bullock pinit

Sandra Bullock ha confesado este año que su gran melena era una manera de esconderse, de no moverse del sitio en el que estaba, con lo que cortársela hasta este "long bob" le ha permitido descubrir que hay otras Sandra Bullock posibles. Es increíble cómo el pelo puede influir tanto en la percepción de nosotras mismas.

El pelo de Kerry Washington con y sin plancha. pinit

Estamos acostumbradas a ver a Kerry Washington en la alfombra roja con su melena impecablemente planchada pero, en realidad, tiene un pelo rizado que estábamos deseando ver. El año pasado lo conseguimos.

Priyanka Chopra se apuntó a los rizos. pinit

No se puede decir que la actriz india Priyanka Chopra sea demasiado partidaria de los experimentos capilares: prácticamente no se mueve del "look" que le marca su personaje en la serie "Quantico". El año pasado la vimos adoptar los rizos y no le quedan nada mal

