8 abr 2019

Parece que la primavera pide innovación y las famosas siguen sumándose a la lista de los cambios de look más llamativos de 2019. Pero a quien no nos esperábamos es a la última en la fila que lleva años y años resistiéndose a transformar su melena.

Elsa Pataky ha lucido el pelo liso, con ondas, con un corte pixie, con flequillo pero siempre se ha movido en los tonos claros sin atravesar la línea del marrón que lució allá por 2006. Por eso, cuando creíamos que la icónica melena rubia de la actriz era inmortal, va y sorprende con un nuevo look que ha revolucionado Instagram.

Pataky ha compartido en esta red social una fotografía en la que podemos ver cómo su imagen ha dado un giro de 180º gracias una melena negra, lisa y con un corte bob con flequillo baby bangs que aún deja entrever el color de sus cejas naturales. "New look" (Nuevo look) comenta la modelo. Sus seguidores no podían creerlo y ha recibido comentarios más bien negativos al creer que se había deshecho de su look habitual.

"Todo te queda bien pero te prefiero de rubia" "Endurece demasiado el negro, no me gusta" "Estás mucho más guapa de rubia y sin tanto maquillaje" "Pareces otra con el pelo moreno, no te reconozco" "Te echa años encima", comentan eufóricos sus fans. Quienes han aprovechado también para compararla con el look beauty de otras famosas como Pilar Rubio o la actriz Najwa Nimri en la serie 'Vis a vis'.

Aunque para alegría de muchos y pena de pocos, lo cierto es que a lo que se ha sumado realmente Elsa Pataky es a la moda de los postizos. Una práctica que llevan años haciendo las Kardashian y que ahora se ha convertido en una tendencia para el pelo en España. Cada vez son más las celebrities que recurren a este tipo de recursos para sorprender con un cambio express sin la necesidad de decir adiós al cabello que tanto veneran.

Algunas como Paula Echevarría, Blanca Suárez, Vicky Martín Berrocal o Eva González prefieren sólo experimentar con los flequillos postizos, otras como Soraya Arnelas ha confesado abiertamente que es fan de las pelucas y que cuenta en total con unas 25. Una visibilidad que rompe con la relación de lo postizo y el mundo del espectáculo o el cáncer. ¿Te atreverías a probarlo?

No te pierdas...

- El inesperado cambio de look de Eva González con flequillo incluido

- Elsa Pataky y el peinado fácil para pelo rizado que quita años

- Pilar Rubio revoluciona las redes con un inesperado corte de pelo