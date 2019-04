12 abr 2019

Las mechas californianas (esas que tiñen las puntas de rubio) están muy bien si tienes el pelo de castaño claro para abajo o si el verano ha dejado una huella imborrable en tu cabellera en forma de pelo frito (a las brasas del sol, la arena y el viento). En caso contrario, es mejor optar por otro tipo de mechas.

Si estás dentro del grupo de la mayoría de las mujeres españolas, las que han nacido con un cabello castaño oscuro, dejarlo crecer y lucirlo tal cual es una opción. Ahora bien, no es la mejor si quieres darle un plus de brillo a tu melena. En ese caso, las mechas uno o dos tonos más claras que tu color original son la solución perfecta, porque aclaran el pelo de una forma sutil y le aportan distintos matices. Y si no, bucea por internet y rastrea el antes y el después de Eva Longoria o Jessica Alba. Los reflejos que llevan desde hace un tiempo les quitan años y dan un lustre especial a su cabellera. ¿Te has convencido?

Pues ahora toma nota de lo que nos explica todo un experto, el estilista capilar Eduardo Sánchez, que precisa la carta de color: “Aparte del gusto de cada cual, para ajustar el tono de mechas en el pelo castaño oscuro conviene tener en cuenta el color de los ojos de la persona. Si los tiene verdes lo que mejor le irá es un pigmento en tono miel o caramelo y si los tiene castaños, en dorado o nuez. En todo caso, no conviene irse a claros muy extremos”.

En cuanto al tipo de mecha, la más aconsejable es la balayage, que consiste en hacer un barrido del cabello con una brocha a mano alzada de medios a puntas, en degradado y, si se quiere más contraste, intensificar la cantidad en las zonas estratégicas, como los laterales. Lo bueno de esta técnica es que las transiciones son muy naturales y, además, como no empiezan en la raíz puedes espaciar las visitas al salón un poco más que en las mechas convencionales. Eso sí, es importante matizarlas cada ocho semanas. Si no quieres pasarte por la peluquería, aplícate un acondicionador coloreado que restaure el tono, como Soin Repigmentant, de Leonor Greyl, un tratamiento repigmentante que realza el tono del cabello teñido y que dura hasta tres lavados.

Y aunque el mantenimiento de estas mechas es bajo, conviene, como en ocurre con todos los cabellos teñidos, aportarle un plus de hidratación con una mascarilla nutritiva semanal, pues la coloración reseca la fibra capilar incluso aunque elijas un tinte sin amoniaco.

