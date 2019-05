4 may 2019

En el último año has oído hablar de ella más que de otros cantantes que llevan años en la profesión... Pero es que aunque Mimi Doblás, más conocida como Lola Indigo, saliera la primera de Operación Triunfo 2017, es una de las cantantes con un claro futuro proyectado. Se trata de un nuevo ejemplo que demuestra que no importa si eres vencedora o la primera expulsada de un reality porque eso no determinará jamás el talento que tienes. Asíque la joven andaluza está viviendo en su propia piel la fama que conlleva ser una de las artistas más escuchadas del momento.

Pero no solo su música convence a sus seguidores: la bailarina también sabe que la imagen lo es todo sobre un escenario y ha creado su propio imperio. Con cuatro bailarinas que la rodean, vestuario solo apto para atrevidas y actitud, la cantante se ha convertido en toda una estrella, superando a muchos de sus compañeros de concurso. Y algo con lo que juega mucho Lola Índigo es con su imagen... La cantante se muestra diferente cada vez que actúa así que de pronto podemos verla con extensiones XL, trenzas interminables o incluso flequillo. Este último, postizo, ha sido su compañero en su última actuación y hay que reconocer que le queda muy bien...

Lola Índigo con flequillo. pinit d.r.

Camaleónica como muy pocas celebrities saben serlo en estos momentos, Mimi, como era conocida durante su paso por Operación Triunfo, no deja de sorprender a sus seguidores y al igual que ha lucido numerosos cambios de looks, no nos extrañaría nada que pronto apostara por colores como el azúl, rosa o incluso morado. Katy Perry, Hailey Baldwin, Kylie Jenner o Demi Lovato ya lo han llevado por un tiempo limitado y el resultado nos gustó.