12 ene 2019

Dicen que “año nuevo, vida nueva”, y hay quien se toma al pie de la letra este refrán y quién lo lleva a cabo a la mitad… A este último grupo pertenece Hailey Baldwin, que además de seguir a las puertas del altar, porque aún no ha contraído matrimonio de forma religiosa con Justin Bieber y nadie entiende de la razón de retrasar este acto que llevan meses planeando, la modelo ha decidido hacerse un cambio de look. No hablamos de un cambio sencillito, sino de cortar aún más su melena y teñirla de color rosa.

Ella aún nota colgado en su cuenta de Instagram ninguna imagen donde se vea su nuevo pelo, pero los paparazzis, a los cuáles no se les escapa ni una, ya tienen las fotos que confirman que Hailey lleva el pelo exactamente igual a Alba de ‘Sweet California’, la ‘girl band’ que triunfa en España.