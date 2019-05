31 may 2019

Pocas cosas hay tan gratificantes en el universo de la belleza como poder dejar que el pelo mojado se seque al aire. Casi estamos deseando que lleguen las vacaciones para no tener que preocuparnos por lucir una melena perfecta. Pero de ahí a parecer a Grace Coddington va a un trecho. En ese caso, sí tienes un problema, Houston, salvo que te guste lucir ese look, claro. Lo bueno es que hoy en día contener los aires de grandeza de un pelo encrespado no es algo imposible. Lo que viene llamándose cabello mediterráneo, que no es otra cosa que una melena con frizz, se puede domar si lo cuidas como es debido. Ponle freno con estos ocho gestos sencillos y eficaces:

No dejes que se seque

Tener un pelo seco es ponérselo fácil para que se encrespe, porque cuando se exponga a un ambiente con humedad la ‘chupará’ como si fuera un vampiro. Y el resultado ya sabes cuál es: un volumen de esos que llaman la atención… en el peor sentido de la palabra.

Evita los sulfatos

Parece probado que estos componentes que están presenten en muchos champús favorecen el frizz porque arrasan con los aceites que tiene de forma natural la fibra del cabello.

El alcohol no es bueno…

... Para nada, y para el pelo tampoco. Olvídate de las fórmulas que lo contienen porque lo única que hace es resecar el cabello.

Cuidado con el agua caliente

No pasa nada por bajar unos grados la temperatura de la ducha, y menos en este tiempo. A cambio, tu pelo te lo agradecerá, porque se mantendrá más suave y estará menos expuesto a sufrir el temido encrespamiento.

Fuera máquinas

De vez en cuando está bien usar el secador o las planchas y llevar un bonito moldeado o un alisado perfecto, pero si abusas de estas herramientas estás dañando el pelo, lo vuelves más frágil y más propenso al frizz.

Péinalo lo justo

Eso de pasarse el cepillo 100 veces para conseguir una melena con brillo es un mito más pernicioso que otra cosa. Lo que conseguirás es deteriorar la capa superior del cabello, sobre todo si lo haces todas las noches.

Los materiales importan

Deshazte de los cepillos de plástico y de metal, porque lo que hacen es cargar tu pelo de electricidad estática. Cámbialos por otros de madera o fibra natural.

Protégelo del sol

Sí, el pelo también sufre los daños de la radiación y eso se traduce en un pelo fosco y encrespado. Cuídalo con un fotoprotector específico para el cabello o ponte un sombrero o una gorra cuando salgas a la calle.

Y si pese a todo esto, el pelo se te sigue rebelando, opta por una medida más duradera, que al menos te solucionará el problema durante todo el verano: un tratamiento en salón con ácido hialurónico, que rellena y reestructura la fibra capilar evitando así el encrespamiento.

