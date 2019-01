22 ene 2019

Compartir en google plus

Pregunta importante: ¿qué hacíamos cuando aún no se habían inventado las planchas para conseguir el pelo milimétricamente planchado que lucimos hoy? Respuesta probable: limitarnos al secador y a algún producto hidratante. Es impresionante cómo las planchas se han introducido en nuestra rutina de belleza, hasta el punto de convertirse en paso obligado cada vez que nos lavamos la melena. Tanto, que parece que no podemos salir de casa si antes no la hemos planchado y replanchado hasta dejarla como una tabla. Como si nuestro pelo, tal y como es, se hubiera convertido en impresentable. Cristina Pedroche se rebela ante esa posibilidad. Y nosotras, con ella.

La melena de Cristina Pedroche, al natural. pinit INSTAGRAM

Durante su último viaje a Londres, donde su novio David Muñoz dirige el restaurante Street XO, Cristina Pedroche aprovechó para saltarse la intensa rutina de planchado y tenacillas a la que se somete para aparecer en televisión, y nos mostró su melena al natural, con su encrespamiento de serie. No es la primera vez que se fotografía de esta guisa: alguno de sus selfies sin maquillaje incluían, además, un pelo sin alisar. Sin embargo, es la primera vez que la vemos perfectamente maquillada y dispuesta para salir con su melena tal y como es. Sin efectos especiales. Y nos encanta que no tenga la necesidad de intervenir en su estado natural para vivir la noche de Londres.

Un selfie sin maquillaje y sin planchas de Cristina Pedroche. pinit INSTAGRAM

Aparcar de vez en cuando las planchas y tenacillas tiene varias ventajas. La primera y más obvia, que ganamos un tiempo precioso para el sueño o para lo que queramos. Además, nos ahorramos un castigo extra para nuestro sufrido cabello, cada vez más atacado por químicos, polución y, a veces, una alimentación que no es la óptima. Tenemos que acostumbrarnos a ver la belleza del pelo tal y como es, con encrespamiento incluido. Sobre todo porque no es un calidad capilar que sea particularmente selectiva, sino que se da en casi todas las melenas a partir de una determinada edad. Podemos suavizarlo con serums y cremas pero, ¿por qué obsesionarnos con eliminarlo prácticamente a diario?

No te pierdas

Cinco trucos para acabar con el pelo encrespado

Cómo acabar con el encrespamiento y conseguir una melena con brillo

¿Puede seguir alisándose el pelo Meghan Markle mientras está embarazada?