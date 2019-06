10 jun 2019

Su coleta extralarga es la seña de identidad de Ariana Grande. Este peinado ha acompañado a la cantante desde hace años, y lo ha lucido tanto en sus conciertos, como en la alfombra roja o durante su día a día en diferentes opciones: con el pelo liso, con él rizado, adornado con alguna trenza o incluso planchado con las placas de zigzag. Sin embargo, parece que Ariana se ha cansado de su sempiterna coleta y ha optado por un cambio de look: el pelo suelto y liso tabla.

En su concierto de la gira Sweetener/ Thank U, Next celebrado en Chicago, la intérprete de 7 rings ha decidido subirse al escenario con su cabello suelto y liso, hecho que ha revolucionado internet, donde los comentarios de Twitter no han parado. Y hasta la mismísima Ariana ha bromeado escribiendo: “¿Te gusta mi cabello? Gracias, solo lo compré”. Pero al que no le ha hecho tanta gracia el aluvión de comentarios ha sido al peluquero de la cantante, Josh Liu, que ha pedido a los fans que se relajaran.

Así es como está Ariana Grande con el pelo suelto, sin su habitual coleta. pinit Instagram: @arianagrande

Desde hace cinco años la artista ha lucido el pelo recogido en una coleta; de ahí el revuelo a verla ahora con su melena suelta. El motivo de este look capilar no es otro que en 2014 Ariana tenía el pelo tan estropeado por el abuso de tintes y herramientas de calor, que ella no se sentía segura saliendo a la calle sin unas extensiones que disimularan las quebradizas puntas de su pelo. Parece que por fin ha conseguido recuperar su melena y no sabemos si el hecho de que esta esté ya sana será definitivo para decir adiós para siempre a su característica coleta.

No te pierdas...

- Camila Cabello y Ariana Grande, hartas de la coleta XL: ¡es un dolor!

- La coleta de Paula Echevarría que salvará todos tus looks esta temporada es...

- ¿Ondas o coleta? Los tres peinados fáciles de Marta Ortega que vas querer copiar