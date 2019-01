29 ene 2019

Hace unos días presenciamos el 'look' metalizado diseñado por Vicky Martín Berrocal que lució Paula Echevarría en la presentación del nuevo reloj diseñado por Samsung y Tous. Y hoy hemos decidido que es el momento de hablar del peinado con coleta que lució para la presentación.

Una sencilla coleta alta con la que Paula Echevarría consiguió un 'look' desenfadado y elegante. Uno de esos peinados perfectos para hacernos la vida mucho más fácil y capaz de adaptarse a todas las situaciones y eventos que se nos pongan por delante. Precisamente por esto no hemos querido dejarlo pasar.

Paula Echevarría lució un peinado con coleta alta ligeramente ahuecado. pinit Gtres.

La clave de este tipo de peinado está que se trata de una coleta ahuecada (tanto en los laterales como en la parte superior y de la nuca). Si además sacamos sutilmente algún que otro mechón, obtendremos un 'look' mucho más desenfadado y natural.

Otro de los puntos clave está en su coleta ligeramente ondulada en las puntas. Un detalle ideal para dar más volumen, movimiento y a la vez estilizar nuestro peinado.

Nuestro consejo es que para lograr copiar este peinado primero comiences por ondular tu melena, después carda ligeramente y texturiza desde la raíz a la mitad de la melena. A continuación intenta recoger todo en una coleta alta y con ayuda de un peine pero sin peinarlo demasiado (queremos un resultado natural), luego anúdalo con una goma y enrolla un mechón por encima para disimularla. Para terminar ahueca ligeramente los laterales y la parte superior con ayuda de tus dedos, saca algún mechón para un acabado más natural y ¡listo!

Este peinado es la mejor opción para dar todo el protagonismo a su maquillaje. pinit Gtres.

Este tipo de peinado además es la mejor opción si lo que quieres es dar el máximo protagonismo a tu maquillaje o a tus pendientes como ha hecho en esta ocasión Paula Echevarría.

Para ir a la oficina, para diario, para un 'look' de invitada... Este peinado es perfecto para cualquier ocasión que se te ponga por delante ¡Ya no tienes excusa para no copiarlo esta temporada!

