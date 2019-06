13 jun 2019

Compartir en google plus

Pantene se ha propuesto un objetivo muy especial: normalizar las canas en la mujer. Con una campaña en la que se da visibilidad a mujeres de todas las edades con el pelo canoso, la marca está haciendo una interesante labor a la que se ha unido una de sus embajadoras: Paula Echevarría.

La actriz ha querido probar el filtro que ha creado Pantente y que de manera virtual te pone el pelo canoso para demostrar que una mujer puede ser igual de atractiva con la melena gris. Paula ha publicado su imagen en la que aparece con canas y una camiseta con el lema "Yes, we cana" y ha preguntado a sus seguidores: "¿Qué tal me veis con canas? La verdad que tiene su puntillo… ¿no?".

Paula Echevarría con el pelo canoso. pinit @pau_eche

Los comentarios alabando la iniciativa no han tardado en llegar. ¿La razón? La también influencer está igual de guapa con canas que sin ellas. Además, ha animado a sus seguidores a que se unan al reto comentando: "Las mujeres también podemos estar atractivas e interesantes con canas".

Esta campaña de Pantene tiene como objetivo dar a conocer los productos par cuidar el pelo con canas de la nueva colección Gris Radiante y Suave. Una fórmula con pigmentos morados y aceite de jojoba que elimina los tonos amarillentos y anaranjados para darle un gris brillante al pelo.

Los productos de la colección Gris Radiante y Suave. pinit pantene

También te puede interesar...

- El sex appeal de las canas: ¿por qué están bien vistas en hombres y no tanto en mujeres?

- Letizia insiste con unas canas que se han convertido en mechón blanco

- Charlize Theron lució en los Oscar las canas de las mujeres poderosas